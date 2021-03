Entre ambulantes y sin sana distancia, inicia vacunación en Chimalhuacán

Chimalhuacán.- “Los que no creen en la enfermedad y que la vacuna los puede salvar, que lo crean porque muchas personas han muerto y seguirán muriendo si no quieren vacunarse”, dijo Elvira Hernández, vecina de 71 años de edad, originaria del barrio Xochitenco, quien fue inmunizada contra el Covid-19 esta mañana.



Miles de adultos mayores de Chimalhuacán salieron de su casa a formarse en los cinco módulos de vacunación que fueron distribuidos en el territorio local para aplicar 55 mil antígenos desde este martes y hasta el próximo jueves.



Algunos de ellos o sus familiares lo hicieron desde la noche del lunes, no obstante las recomendaciones de las autoridades para que no hicieran fila con muchas horas de antelación porque se exponen a los cambios bruscos de temperatura.



El horario de atención es de 9 a 17 horas, pero como había mucha gente las autoridades decidieron empezar a inocular a las personas de la tercera edad antes de las 9 de la mañana.



El Recinto Ferial, ubicado en la colonia Santa María Nativitas, es el que cuenta con las instalaciones más grandes de los módulos instalados, por lo que es donde más gente se concentra y más se vacuna.

Ambulantes impiden sana distancia

"Van a vacunar, no es verbena popular mira nada más como si fuera feria de Chimalhuacán, puestos por donde quiera, no se puede ni caminar ni guardan la sana distancia", se quejó Angelica, una de las residentes del municipio.



Afuera de las sedes donde se lleva a cabo la inmunización colectiva hay grandes concentraciones de personas, los adultos mayores y sus familiares que los acompañan, pero adentro la aplicación del biológico fluye con rapidez.



En el Recinto Ferial pasan grupos de 200 personas que después de llenar el formato reciben la vacuna del personal de la Secretaría de Salud del Estado de México.



"Los vamos a vacunar en el brazo que menos ocupen, van a sentir un piquete, van a llegar a su casa a bañarse y si sienten dolor o les da fiebre se tienen que tomar un paracetamol nada más, algún síntoma diferente comunicarse a los números de los centros de salud", les dijo una de las enfermeras a los adultos mayores que vacunaba.



En un vehículo del ayuntamiento con altavoz cerca del Recinto Ferial, se difundía un mensaje del alcalde priista, Jesús Tolentino Román Bojórquez, en el que invitaba a la gente mayor de 60 años a vacunarse para evitar el contagio de Covid-19, y el que informaba a los habitantes que gracias a su gestión se pudo llevar el biológico a Chimalhuacán.



En el interior del Recinto Ferial fue colocada una lona color blanco de 15 metros de largo por 3 metros de alto que tiene la leyenda: “Campaña de vacunación” y abajo aparece el nombre del edil de Chimalhuacán.

¿Dónde vacunarme?



Los cinco módulos de vacunación donde los adultos mayores serán inmunizados son los siguientes:



Recinto Ferial. Ubicado en Calle Venustiano Carranza No. 416 B. Colonia Santa María Nativitas; Hospital en el General San Agustín 30 camas. Calle Oaxaca, lote 2. Villa San Agustín Atlapulco.



También en el Hospital Materno Infantil. Calle Emiliano Zapata, esquina Jazmín. Barrio Transportistas, así como en la Escuela secundaria Itzcoatl. Barrio Xochiaca.

Primaria Miguel Hidalgo. Avenida Patos y Organización Popular. Barrio Herreros.

