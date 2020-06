Entre acusaciones y jaloneos avalan extraordinario en Congreso CDMX

Entre acusaciones de “ilegalidad” por parte del PAN y PRD, el PRI no mandó representantes, en ocho minutos la Diputación Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó llevar a cabo la sesión extraordinaria hoy, con 11 votos a favor (ocho de Morena y uno del PT, PVEM y PES, respectivamente), cero en contra y una abstención, del PT, del que sus dos representantes dividieron el voto.

Luego de 45 minutos de discusión, dado que la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera, intentó madrugar a la oposición, pues a las 13:17 horas anunció que iniciaba la sesión, cuando citó a las 13:30 horas.

Para ese momento ya estaban presentes en el salón de plenos de Donceles y Allende los diputados de Morena, PT, PVEM y PES.

La diputada panista Gabriela Salido Magos reclamó a Rosales su proceder, “no olvide que usted es presidenta de la Mesa Directiva, no es la Mesa Directiva. Por lo cual no puede tomarse atribuciones que no le otorga la ley. No puede interpretar la ley a su antojo ni porque así se lo ordenan”.

Lo mismo hizo el legislador perredista Jorge Gaviño Ambriz, quien agregó que “no puede actuar unilateralmente, pues usted convocó a esta sesión sin comunicarnos. Eso viola al Reglamento del Congreso de la Ciudad”.

Sin embargo, la morenista evidenció que iba preparada para estos embates de la oposición, por lo que procedió a leer un largo discurso, que justificaba su labor como presidenta de la Mesa Directiva, sobre todo para convocar a sesiones “cada que sea necesario y las condiciones me obliguen”.

Los alegatos de una y otra parte subían de tono, cuando el morenista Ricardo Ruiz Suárez se dirigió a la presidenta de la Mesa Directiva y le exigió que ignorara a la oposición, “porque si no quieren estar aquí, pues que se marchen. Total, tenemos el quorum suficiente para resolver el punto que está en la orden del día”.

Los panistas y perredistas continuaron con los reclamos, pero la votación se llevó a cabo.

Isabela Rosales Herrera entonces citó a los legisladores capitalinos a sesión extraordinaria virtual para las 15:00 horas de este viernes, con el objetivo de discutir la Ley de Austeridad, para ajustar el presupuesto en curso cada que se presente una emergencia sanitaria o desastre natural.