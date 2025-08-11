Ecatepec, Méx.— Un adolescente de 14 años de edad fue víctima de llamadas cruzadas, por lo que los extorsionadores lo obligaron con engaños a salir de su casa en la colonia La Agüita y elementos de la Célula de Búsqueda de la Policía de Ecatepec lo localizaron y entregaron a su familia sano y salvo.

De acuerdo con testimonios del joven, recibió llamadas de personas que aseguraron tener a su mamá, le indicaron salir de su casa y moverse a una estación del Metro donde permaneció por varias horas y al no tener información decidió retornar a Ecatepec y pedir auxilio.

En los últimos días han sido 18 los menores que han sido víctimas de esa práctica.