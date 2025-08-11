Más Información

Lluvia en CDMX causa servicio provisional en Líneas 3 y 5 del Metro; checa qué estaciones están cerradas

Lluvia en CDMX causa servicio provisional en Líneas 3 y 5 del Metro; checa qué estaciones están cerradas

Reanudan servicio en Línea 2 del Metro tras explosión en San Antonio Abad; circulación de trenes es continua

Reanudan servicio en Línea 2 del Metro tras explosión en San Antonio Abad; circulación de trenes es continua

VIDEOS: Suspenden operaciones en AICM por fuertes lluvias; se inundan salas de esperas y pistas

VIDEOS: Suspenden operaciones en AICM por fuertes lluvias; se inundan salas de esperas y pistas

Intensas lluvias dejan encharcamientos y árboles caídos en CDMX; Brugada pide únicamente salir si es necesario

Intensas lluvias dejan encharcamientos y árboles caídos en CDMX; Brugada pide únicamente salir si es necesario

Morenista Laura Itzel Castillo también levanta la mano para presidir el Senado; “tengo trayectoria de izquierda”, resalta

Morenista Laura Itzel Castillo también levanta la mano para presidir el Senado; “tengo trayectoria de izquierda”, resalta

La morenista Guadalupe Chavira se destapa para presidir el Senado; “tengo la experiencia, el temple y el carácter”, destaca

La morenista Guadalupe Chavira se destapa para presidir el Senado; “tengo la experiencia, el temple y el carácter”, destaca

Ecatepec, Méx.— Un adolescente de 14 años de edad fue víctima de llamadas cruzadas, por lo que los extorsionadores lo obligaron con engaños a salir de su casa en la colonia La Agüita y elementos de la Célula de Búsqueda de la Policía de Ecatepec lo localizaron y entregaron a su familia sano y salvo.

De acuerdo con testimonios del joven, recibió llamadas de personas que aseguraron tener a su mamá, le indicaron salir de su casa y moverse a una estación del Metro donde permaneció por varias horas y al no tener información decidió retornar a Ecatepec y pedir auxilio.

En los últimos días han sido 18 los menores que han sido víctimas de esa práctica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses