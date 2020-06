Enfermeras de hospital de Toluca exigen material para atender pacientes con Covid-19

Tema: Toluca, Méx.- Enfermeras del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini, habilitado para atender pacientes Covid-19, se manifestaron esta mañana para exigir material y equipo adecuado para prevenir el contagio de esta enfermedad entre el personal de todas las áreas, denunciaron que hay 15 compañeros contagiados del virus.

En el estacionamiento de la unidad médica, ubicada en Toluca, relataron que si bien al hospital han llegado cubrebocas triplecapa y trajes tyvek, no son distribuidos entre todo el personal, además que el equipo no cuenta con la calidad necesaria para pacientes de coronavirus, pues deben ser N95.

También exigieron la contratación de más personal, pues no se dan abasto para atender al total de pacientes debido a que “muchos compañeros se fueron de incapacidas”, además de no tener capacitación suficiente para hacer frente a la emergencia sanitaria.

“Las compañeras deben comprar su mascarilla, gafas de seguridad, caretas, cubrebocas. No tenemos capacitación, falta de personal de intendencia, hay muy pocos a quienes no les proveen de material para su protección. No hay ropa, no hay jabón suficiente, ni para sanitización todas las áreas”, expresó una de las representantes.



Algunas de las inconformes pidieron que no haya represalias, pues argumentaron que la entrega del pliego petitorio a las autoridades del hospital tiene como objetivo cuidar la salud de los compañeros que son “la fuerza de trabajo y todos somos importantes, desde el personal de intendencia hasta médicos, si no cuidamos a los primeros, todos nos vamos a contagiar”.

“A partir del martes nos dieron apenas un cubrebocas triple capa a cada una, nos dan contado ese material y no es para todos, algunos cuando acudimos por nuestro equipo, ya no había. Tenemos que comprar más; sin embargo, no de este porque no es el adecuado”, reprocharon las inconformes.

Indicaron que todo el hospital está en riesgo, porque no se llevan a cabo los protocolos correspondientes, pues si bien hay un apartado para atender pacientes SARS-CoV-2, algunas de las mujeres atendidas en otras áreas dan positivo al virus y el personal sanitario que estuvo a cargo de ellas, no tuvo equipo de protección, por lo que quedaron expuestos al virus.

En el estacionamiento de la unidad médica, las escuchó el director José Anaya Herrera, la jefa de Enfermeras, y otros directivos, quienes se comprometieron a dar solución a las exigencias.

hm