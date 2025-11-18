Ecatepec, Méx.— Un menor de 13 años, quien fue obligado a salir de su casa en la colonia Santa María Chiconautla, en Ecatepec, víctima de “llamadas cruzadas”, fue localizado por elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal.

Oficiales de los sectores 3 y 14, recibieron una solicitud de apoyo de una mujer, quien señaló que por la mañana recibió una llamada en la que un sujeto desconocido indicaba que tenía a su hijo y debía depositar 51 mil pesos en una tienda en Plaza Sendero.

Al acudir a su domicilio se percató que la puerta estaba abierta y se dio cuenta que su hijo no se encontraba en casa y al preguntar a su hija mayor no sabía su paradero.

La madre del menor recibió varias llamadas en las que le exigieron que depositara diversas cantidades en sucursales bancarias de plazas comerciales y rompiera los tickets si quería volver a ver a su hijo.

Luego de cuatro horas de ausencia del menor, la mujer solicitó el apoyo de elementos del sector y de inmediato se activó a efectivos de los grupos especiales, Marina y la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas para poner en marcha el protocolo correspondiente.

Tras realizar labores de inteligencia y rastreo de celular, efectivos policiacos lograron contactar al menor de edad luego de seis horas de ausencia, quien señaló que se encontraba en un parque en la colonia La Guadalupana.

Dijo que recibió una llamada en la que le indicaron que su mamá estaba secuestrada, que debía salir si quería ayudarla.