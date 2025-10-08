Cuautitlán, Méx.— La circulación en el puente vehicular Madero fue cerrada en su totalidad en uno de sus sentidos debido a daños estructurales severos y fracturas. El puente fue intervenido durante el gobierno anterior con un gasto superior a los 9 millones de pesos.

La presidenta municipal de Cuautitlán México, Juana Carrillo Luna, señaló que se usó unicel y cartón en los trabajos realizados en la pasada administración, tras realizar un recorrido de supervisión técnica en el lugar, donde se determinó no permitir el paso de transporte de carga de manera temporal hasta la conclusión de la reparación.

“No es broma: si no actuamos, podríamos lamentar una tragedia. Lo que encontramos en el puente Madero es indignante. Con más de 9 millones de pesos, debieron haber hecho una obra profesional, pero lo que dejaron fue una estructura parchada con unicel y cemento. Es una irresponsabilidad que no vamos a permitir que quede impune”, sostuvo la alcaldesa.

Por el puente Madero circulan vehículos particulares y de transporte de carga, movilizándose no sólo por el municipio de Cuautitlán México, sino también hacia Melchor Ocampo, Tultepec, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Zumpango.

La presidenta municipal calificó como grave el deterioro, el cual compromete su estabilidad y será intervenido de manera urgente y profesional para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

“Vamos a hacer las cosas bien, con ingenieros y especialistas, como debió hacerse desde el principio. Pero también vamos a ir hasta las últimas consecuencias legales. No se puede jugar con la vida de la gente ni con el dinero del pueblo”, afirmó Carrillo Luna.

Además, informó que el área jurídica del Ayuntamiento de Cuautitlán México presentará denuncias penales contra quienes resulten responsables de haber autorizado, ejecutado y validado dicha obra.