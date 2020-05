En Toluca sigue la “vida normal” pese a pandemia

Toluca, Méx.— En la colonia El Seminario, una de las más pobladas de la capital mexiquense, la actividad comercial y la vida transcurre como si no hubiera pandemia. Aun cuando es la zona con mayor número de decesos por Covid-19, según información de las autoridades municipales, la gente no usa cubrebocas y los negocios no esenciales permanecen abiertos.

Los vecinos argumentan que no pueden dejar de trabajar ni suspender sus actividades por mandato del gobierno municipal, pues “entonces quién se hará cargo de nuestras responsabilidades” y, sin importar la propagación del patógeno SARS-CoV-2 (coronavirus), están dispuestos a continuar con sus actividades “hasta donde tope”.

Con base en las estadísticas del presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez, en la capital mexiquense se reportaron 124 casos positivos, 180 sospechosos, 370 negativos y seis decesos, pero es en esta colonia, donde habitan 10 mil personas, se registraron cuatro de los seis fallecimientos.

Sin embargo, la población afirmó que no es sencillo cancelar su vida y aislarse, sobre todo cuando la mayoría son comerciantes, viven al día y tienen la obligación de pagar los servicios.

“Sobre todo si nos están pidiendo [las autoridades] que los niños terminen las clases en internet; todos tenemos que comer”, enfatizó la señora Hortensia.

El ayuntamiento mencionó que con base en el reporte de las autoridades sanitarias estatales y del gobierno federal, esta localidad y la Héroes 5 de Mayo, concentran el mayor número de casos sospechosos y positivos; sin embargo, lamentó el presidente municipal, “mucha gente sigue sin creer que este virus existe, que es real y que es mortal”.

En la vía principal de la colonia, Laguna del Volcán, se encuentra el parque donde asisten todavía varias familias para que los niños “se distraigan” sin cubrebocas ni caretas. Hay negocios de todo tipo abiertos, desde ropa hasta tlapalerías, venta de pinturas, entre otros, mientras que el tránsito de personas aparenta un día normal, como si no hubiera emergencia sanitaria.

Piden respetar contingencia

El gobierno municipal pidió a la población asumir las medidas preventivas, pues con base en los registros, del total de casos positivos en la capital mexiquense, 60% son hombres y 40% mujeres; en 42.7% casos están hospitalizados y 57.2% de los enfermos se encuentra en sus hogares.

Además, Toluca ocupa el sitio 10 a nivel estatal en número de casos positivos y el alcalde subrayó que esta semana se prevé el mayor número de contagios desde el 21 de abril y según las estadísticas, casi a diario, hay registro de 7% más casos positivos al virus.