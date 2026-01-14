Usuarios de la ruta que va de Tacubaya a Vasco de Quiroga aseguraron que hay buenas condiciones durante sus viajes y que los choferes manejan con precaución, a más de dos meses de que el Gobierno de la Ciudad de México autorizara un aumento de 1.50 pesos en la tarifa del transporte público concesionado.

Sofía Ruiz, quien se dirigía a la escuela, señaló que esta es de las mejores rutas que le ha tocado abordar y los conductores no se frenan en seco como en otras.

“Podría decir que esta siempre ha sido de las mejores rutas. No he tenido malas experiencias y creo que me han tocado buenos choferes, aunque tampoco puedo hablar por todos porque no los conozco. Pero sí me ha tocado en otras rutas, no en esta, por ejemplo, la de Pantitlán, que es horrible de verdad”, aseguró.

A su vez, Armando Arriaga, quien salió a hacer unos pedidos de su trabajo, indicó que “la mayoría de las veces estas micros van limpias y dan buen servicio”.

“Como dices, los choferes sí traen su uniforme que les corresponde. Creo que así debería ser en todos lados, cosa que desgraciadamente no siempre es así”, indicó.

Ambos usuarios mencionaron que aunque el aumento de tarifa puede pegar en sus bolsillos, “lo vale si a cambio dan un buen servicio, como en todo”.

EL UNIVERSAL pudo constatar que choferes de las unidades que se dirigen al Cablebús Vasco de Quiroga desde Tacubaya usan camisa blanca de manga corta, visiblemente planchada y con un pantalón oscuro, así como el cobrador, quien además porta en el uniforme el logo de Ruta 5.

La música suena a un volumen moderado y no es hasta que arranca la unidad cuando comienzan a sonar todo tipo de canciones en la bocina.