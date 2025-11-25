El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, apuntó que son la demarcación en donde más se han reducido los delitos de alto impacto de la Ciudad y que han erradicado por completo los giros negros y las chelerías.

Durante una mesa de trabajo en materia presupuestal con diputados locales, el edil morenista detalló que hay -37% en robo a vehículos con violencia, -42% en lesiones por armas de fuego, y -31% en homicidios, lo que es una baja histórica.

“Gustavo A. Madero era reconocida por muchas cosas, por tener la Basílica de Guadalupe, por su gente trabajadora, por el Bosque de San Juan de Aragón, pero nadie la reconocía por ser la alcaldía más segura de la Ciudad, hoy quiero decirles que, con datos oficiales, hoy Gustavo A. Madero se convierte en la alcaldía que más redujo todos los delitos de alto impacto en toda la Ciudad de México”, destacó.

Precisó que esta reducción en la inseguridad se logró gracias a la adquisición de más patrullas y cámaras de vigilancia, y a la recuperación de espacios públicos.

Dijo que le dejaron una alcaldía llena de baches, por lo que han atendido más de 82 mil.

Janecarlo Lozano indicó que la Gustavo A. Madero debería tener un fondo especial por ser la alcaldía que más visitantes recibe a nivel mundial por la Basílica de Guadalupe.

Solicitó un aumento presupuestal de 8% para 2026, con el que se prevé, entre otros proyectos, construir un Espacio de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDEN) acuático e incrementar 10% los recursos destinado a las mujeres.