En estrés, tilapias de Chapultepec: experta

Ante la muerte de peces registrada, en noviembre, en los lagos del Bosque de Chapultepec, la investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, Patricia Ornelas, dijo que las tilapias, especies exóticas, se encuentran en estrés debido a que no tienen un ecosistema adecuado, por lo que es necesario modificarlo para introducir vegetación acuática.

“Las tilapias no son nativas de México, sino que provienen de una zona tropical en África y desde hace años fueron introducidas a los lagos de Chapultepec por ser altamente tolerantes. Sin embargo, ahora pudieran estar viéndose afectadas por las condiciones del agua o por estrés de la temperatura, debido a la época en la que nos encontramos, pero también porque no tienen un hábitat, pues el lago es artificial, de concreto, y no tienen el ecosistema para sobrevivir”, dijo a EL UNIVERSAL.

Indicó que en los lagos de Chapultepec no hay un sistema que integre materia orgánica como invertebrados, crustáceos o insectos acuáticos, ya que son artificiales, es decir, hechos de concreto, y lo único que está creciendo es un océano de bacterias, las cuales dan al agua un color verdusco.

“Lo mejor es entender esta dinámica de los nutrientes que se está teniendo en estos lagos artificiales y pensar en la incorporación de vegetación acuática” e incorporar especies acociles, pequeños crustáceos endémicos de México, señaló.

Patricia Ornelas agregó que después de ver los de cómo estaban estos ejemplares de tilapias “había una situación de anoxia, es decir, falta de aire”

En noviembre de 2022, en redes sociales se dieron a conocer diversos videos de peces muertos en los lagos de Chapultepec. Autoridades capitalinas conformaron un grupo de especialistas con personal de la Conagua y del Sacmex para indagar las causas de la atípica mortandad masiva de las tilapias.