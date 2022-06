En Edomex “no hay tiro, el PRI esta devastado” asegura senador Higinio Martínez

Toluca.- En el Estado de México "no hay tiro, el PRI esta devastado” y Morena está imparable, afirmó el senador Higinio Martínez Miranda tras el mitin de unidad que concentró a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional, gobernadores y presidenciables, así como aspirantes a la candidatura morenista al gobierno mexiquense.

En 2017, “el PRI nos robó la gubernatura, cuando Morena solo gobernaba Texcoco y tenía tres diputados locales; hoy Morena tiene la presidencia de la República, con Andrés Manuel López Obrador, gobierna 22 Estados, cuenta con 29 diputados locales y 30 presidencias municipales. Y vamos a ganar el Estado de México, en 2023 y en 2024 la presidencia de la República”, aseguró Higinio Martínez.

El encuentro Unidad y Movilización de Morena para que “Siga la Transformación”, en Toluca, a decir de la dirigencia estatal morenista convocó a más de 30 mil habitantes del Estado de México y de varias entidades de la República; fuentes oficiales mexiquenses reportaron una asistencia de 11 mil personas, frente al Teatro Morelos.

A diferencia de los luchadores sociales, los funcionarios que controlan el gobierno estatal no tienen idea de la realidad que viven los habitantes del estado, aseguró Higinio Martínez.



"La clase política priista en el Estado de México no viaja en combi, no viaja en micro. No camina por las calles de Chimalhuacán, de Ecatepec, de Ixtapaluca o de Valle de Chalco. Esa clase política priista ignora el dolor de vivir en zonas marginadas, sin agua, sin alumbrado y sin seguridad”.

“¿Qué puede ofrecernos el PRI, su candidata o candidato para el próximo año, si son los principales responsables de la pobreza, del abandono en que se encuentran cientos de miles de familias mexiquenses?”, aseveró el senador mexiquense.

La concentración morenista de hoy en Toluca fue una demostración de que el país está cansado de los malos gobiernos del PRI, cuyos dirigentes se han enriquecido y sumido a miles de mexicanos en la pobreza extrema, indicó Martínez Miranda.

Morena, “es el movimiento de la Esperanza'', por ello confía que el próximo año van a ganar el Estado de México y Coahuila, que son los últimos bastiones del PRI.

Sin embargo, Higinio Martínez aseguró que la dirigencia nacional de la 4T “debe de realizar un análisis profundo para elegir a los mejores candidatos” para ambas gubernaturas, y llamó a la unidad de los liderazgos, para fortalecer al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Con los resultados de la elección del 5 de junio, Morena va a gobernar 22 estados de la República, es decir 73.8 millones de habitantes del país, más de la mitad de la población del país. A la vez que cuenta con mayoría en 22 de los 32 Congresos Locales.

