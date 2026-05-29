Toluca, Méx.— La directora de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), Alma Diana Tapia Maya, informó que el Estado de México contabiliza 30 casos de gusano barrenador del ganado en caninos, de los cuales 13 se mantienen activos y se registran en los municipios de La Paz, Tejupilco, Aculco, Ayapango, Calimaya, Luvianos, Malinalco, Tenancingo, Tepetlixpa, Texcoco y Tianguistenco.

Refirió que los caninos están en tercer lugar en prevalencia del gusano, siendo la zona sur la de mayor incidencia.

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