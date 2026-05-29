[Publicidad]
Toluca, Méx.— La directora de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), Alma Diana Tapia Maya, informó que el Estado de México contabiliza 30 casos de gusano barrenador del ganado en caninos, de los cuales 13 se mantienen activos y se registran en los municipios de La Paz, Tejupilco, Aculco, Ayapango, Calimaya, Luvianos, Malinalco, Tenancingo, Tepetlixpa, Texcoco y Tianguistenco.
Refirió que los caninos están en tercer lugar en prevalencia del gusano, siendo la zona sur la de mayor incidencia.
Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Sección
Horóscopos de HOY: ESCORPIO, tu dinero empezará a rendir de forma exitosa
Sección
Vecinos hallan cuerpo embolsado sobre banqueta en Tlalnepantla, dicen que era una dealer
Sección
Grupo de cancunenses intentan linchar a cubano que ignoró el ataque de su perro a uno de ellos
Sección
¿Qué hacer si mi dinero se queda atascado en el cajero al momento de hacer un depósito?