¿En dónde puedo conseguir la vacuna BCG?

Desde septiembre del 2020, madres de recién nacidos reportaron la escasez de vacuna BCG, que forma parte del cuadro de vacunación de la Secretaría de Salud, en diversos centros de salud de la Ciudad de México. Sin embargo, a partir del lunes 19 de abril, algunos centros de Salud ya tienen disponible el biológico.

La vacuna BCG, al igual que la de la hepatitis B, son las primeras vacunas que los bebés deben recibir.

La vacuna lleva el nombre de BCG por el Bacilo de Calmette y Guérin. Sirve contra la tuberculosis meníngea y se aplica desde recién nacidos hasta los niños menores de 5 años y deja una ciactriz en el brazo posterior a su aplicación.

Desde noviembre pasado, Magda Martínez, habitante de la colonia Casas Alemán en la alcaldía de Gustavo A. Madero, buscaba una clínica o centro de salud aledaña en donde puedan suministrarle la vacuna BCG a su bebé.

En ese momento, acudió a cinco clínicas del ISSSTE y el IMSS a buscar la vacuna BCG. En tres de ellas le pidieron anotarse en una lista de espera para suministrarle el antígeno.

Tras meses de espera, ya hay vacuna BCG

Como Magda no conseguía la vacuna para su recién nacido, buscó a otras mamás para que puedan comprarla, pues en el sector privado podían vendérsela pero son varias dosis y ella sólo necesita una.

El costo de la vacuna, que algunos médicos particulares aplican en multidosis, iba de los 200 a los 1000 pesos, lo que depende del número de pacientes y de los mismos médicos particulares. Sin embargo, en el sector privado también hubo escasez de la BCG.

Ante la situación, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo en febrero pasado que la vacuna BCG no saldría del esquema de vacunación, pero que había una escasez a nivel mundial.

Unos meses después, la vacuna BCG ya se encuentra en algunos centros de Salud. Norberto Rodríguez recibió una llamada ayer del Centro de Salud T-III Dr. Gabriel Garzon Cossa, ubicado en Gustavo A. Madero, en el que le comunicaron que los meses de espera para vacunar a su recién nacida habían acabado.

"Me llamaron ayer y me dijeron que si podía venir hoy por la vacuna BCG. Les dije que sí, porque ella ya cumplió 7 meses y no podía seguir así", dijo el padre de familia, quien notó que había muchos bebés en el Centro de Salud para recibir el antígeno.

Para recibir la vacuna BCG es necesario acudir al Centro de Salud más cercano para inscribirse en la lista de espera. También puede llamar al teléfono 55 5132 0909.

