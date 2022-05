"En Cuauhtémoc amamos el arte", Sandra Cuevas niega haber borrado mural en Mercado Juárez

Ante las recientes quejas ciudadanas por el borrado de un mural en el Mercado Juárez , la alcaldesa Sandra Cuevas negó que ella haya dado la instrucción, por lo que este miércoles anunció que se instalará otro en este sitio.

Informó que en el “Gran Mural de los Mercados” que estará en el Mercado Juárez participarán 15 muralistas que plasmarán su arte para pintar la historia de estos espacios públicos de la demarcación.



En un mensaje a la población, la edil expuso que convocó a un grupo de artistas para que cambien el diseño en el Mercado Juárez.

Señaló que hasta el momento ha invitado a 15 muralistas urbanos quienes han aceptado reunirse en los próximos días para definir lo que se va a plasmar en las paredes de este mercado que data de 1957.



“Todo tiene solución y vamos a rescatar este mural, vamos a contar la historia de los mercados públicos en todo el Mercado Juárez, el cual estará pintado por grandes artistas mexicanos”.



El único mural que ha sido borrado en #Cuauhtémoc es el del Mercado Juárez, mientras yo estaba suspendida de mi cargo. A los responsables les pedí la renuncia. Ahora la fachada se convertirá en la Crónica Urbana de “El Gran Mural de la Historia de los Mercados Públicos en CDMX”. pic.twitter.com/yHLUbGc4N9 — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) May 25, 2022



Sandra Cuevas envió un mensaje a las vecinas y vecinos en el sentido de que “en Cuauhtémoc amamos el arte y en de tal suerte respetamos lo que ustedes decidan y pidan”.



“Yo gobierno para ustedes, no gobierno para un partido político, y no gobierno para nadie más que no sea para tenerlos contentos a ustedes”, enfatizó la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.



A partir de la próxima semana, dijo, “vamos a iniciar este gran mural, el mural más grande de todos los mercados públicos de la Ciudad de México”.

