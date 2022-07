Empleado de Tlalnepantla robaba coladeras de acero de las calles, lo despiden

Un empleado del Organismo Público Descentralizado Municipal del Agua (OPDM), del departamento de Conservación y Mantenimiento fue captado en video robando coladeras de acero de calles de este municipio, las cuales subía a la cajuela de su auto, denunció el propio alcalde Antonio Rodríguez Hurtado.

En sesión de Cabildo, el presidente municipal afirmó que “en Tlalnepantla hay cero impunidad y no se tolerarán actos de corrupción que empañen el desempeño de la administración Municipal” e informó que fue dado de baja y se inició una denuncia penal en contra del servidor público de OPDM “quien se dedicaba a robar coladeras en las comunidades del municipio”.

El empleado municipal fue captado por las cámaras de vigilancia y denunciado ante el ayuntamiento por una vecina del fraccionamiento Santa Cecilia.

El sujeto a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta, color gris oscuro, realizaba los robos de tapas de acero.

El alcalde ante el Cabildo detalló que tienen las evidencias en video de cómo el servidor público se lleva las coladeras, motivo por el que de manera inmediata fue dado de baja y se interpuso la denuncia penal, por el delito de robo ante las autoridades correspondientes.

"No me voy a detener ante nada y ante nadie porque el único compromiso que tengo es con la ciudadanía, con nadie más, no podemos permitir que nadie rebase la autoridad municipal y que ensucie el trabajo que la Administración está llevando a cabo", enfatizó el alcalde.

Tony Rodríguez pidió a los ediles que integran el Cabildo de Tlalnepantla y a los ciudadanos a denunciar las conductas indebidas de servidores públicos, pues sólo así se podrá poner un alto a los actos de corrupción o uso indebido de los recursos.

De igual forma, anunció que ya se está investigando la entrada de pipas particulares que venden a precios excesivos el agua a los ciudadanos en las colonias donde por fugas se restringe o disminuye el suministro del vital líquido, situación que tampoco se tolerará, por lo que adelantó que se sancionará a quienes estén involucrados en esta situación, así como se continúa trabajando para que el vital líquido, no falte en ninguna comunidad.

"En el Gobierno Municipal buscamos transparencia porque nos debemos a la ciudadanía, por ello, tampoco permitiré que se desvíen los recursos de la Administración para hacer cosas personales", refirió Marco Antonio Rodríguez Hurtado, ante señalamientos de los Ediles sobre la venta de agua y la prestación de algunas labores por parte de la Dirección de Servicios Públicos en domicilios particulares.

El Gobierno de Tlalnepantla condena cualquier acto de corrupción, por lo que no se permitirán acciones ilegales por parte de cualquier servidor público que haga mal uso de sus funciones.

