Este lunes empezó la suspensión, por mantenimiento, del servicio del Cablebús de la Línea 2 en el tramo de Xalpa a Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa.

La medida no causó afectaciones entre los usuarios por la baja afluencia generada por las vacaciones escolares.

“Bien, normal, no hay ningún problema, será por las vacaciones porque no hay niños, porque cuando no hay vacaciones bajan muchas señoras con sus niños para la escuela que está aquí atrás”, dijo la señora Noemí, usuaria del medio de transporte público.

El cierre se dio como parte del mantenimiento y servicio anual en sus sistemas electromecánicos e instalaciones fijas.

“Qué bueno que van a darle mantenimiento al Cablebús, yo seguido lo ocupo porque te ahorras mucho tiempo en tus traslados, yo continuamente lo utilizo cuando voy a Santa Martha”, explicó.

Entre todo lo que será revisado están principalmente las estaciones y los subsistemas electromecánicos. También habrá verificación física de los dispositivos de empuje, de las góndolas y las torres que sostienen el cableado.

El primer cierre inició este lunes 24 de julio y será hasta el 30 del mismo mes que se vuelva a normalizar, lo que causó descontento en algunos usuarios del Cablebús.

“Aunque hay pocos pasajeros aquí del Cablebús, ya se me hizo tardísimo, hubieran avisado con tiempo que no hay servicio, ahora a usar el RTP, que no es lo mismo porque aquí abajo en las calles hay mucho tráfico y allá arriba no”, comentó la señora Adriana Chávez

Para apoyar en el traslado de los usuarios del Cablebús, autoridades enviaron camiones de la RTP que brindaron un servicio gratuito, la mayoría de los cuales iban semivacíos.

Por el cierre del Cablebús de Xalpa a Santa Martha, las rutas de los autobuses de la RTP fueron: Xalpa-Santa Martha, Lomas de la Estancia-Tecoloxtitla y San Miguel Teotongo-Tecoloxtitla.