“El trabajo de la policía no admite distracción alguna”, García Harfuch sobre encuesta de EL UNIVERSAL

"Yo tengo el puesto del jefe de la policía y eso es lo que vamos a continuar haciendo" comentó el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ante la pregunta de si contendría para la Jefatura de Gobierno en 2024.

En el marco de la presentación de la estrategia "Más seguridad y Paz en Iztapalapa", donde se presentaron 172 patrullas para la demarcación. El mandatario, comentó que, en la tarea de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía no caben distracciones.

"El trabajo de la policía, no sólo el de su servidor (...) Es un trabajo que no admite distracción alguna y eso es lo que queremos que vea la ciudadanía, que tienen a la policía y al equipo que está en la secretaría dedicados al cien por ciento a la seguridad de la ciudad" explicó.

También, informó que él preferiría seguir trabajando con la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, en el futuro. "Nosotros formamos parte de un equipo, de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces yo trabajo de manera directa con ella y así me gustaría continuar" expresó.

Concluyó indicando que no puede descartar la posibilidad de contender en la elección porque él no está considerado. "Es que no podemos descartar algo que no está a consideración".

Suspirantes CDMX

De acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL, Suspirantes CDMX, si hoy fueran las elecciones para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, obtendría una amplia ventaja como abanderado de Morena, PT y Partido Verde, con 57% de las preferencias efectivas.

De acuerdo con la encuesta publicada en su edición impresa de hoy de este diario, Omar García Harfuch, se ha mantenido en primer lugar desde la primera medición, y se consolida como el favorito para gobernar la capital.

