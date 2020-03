“El PRI deberá reinventarse en la Ciudad de México”, dice dirigente capitalino

La tarde del sábado, ante poco más de 3 mil militantes del PRI, y la asistencia de Alejandro Moreno, presidente a nivel nacional, Israel Betanzos asumió la presidencia del tricolor en la Ciudad 2020-2024.

Durante el acto, el nuevo dirigente aseguró que “irán por todo”, revelando que, de inmediato, recorrerá las 16 alcaldías para escuchar de viva voz inconformidades y quejas de los militantes y así tratar de entender qué los llevo al fracaso.

Consciente de la nueva responsabilidad que asume junto con Tania Larios, quien fue elegida como secretaria General, Israel Betanzos dijo que reconoce que el partido le ha fallado a sus militantes y al país, pero que aún están a tiempo de reinventarse, “tenemos que reconocer que le fallamos muchas veces a los ciudadanos”, lanzó.

Dijo también que desde hace más de 20 años el tricolor no gobierna la capital del país, “no pueden echarle la culpa al PRI de los desafíos no logrados aquí en la Ciudad de México. No hay marcha atrás, vamos con todo, con cada uno de ustedes vamos a revolucionar nuestro partido”, expuso Betanzos a los presentes.

La toma de protesta tuvo lugar en el Teatro Metropólitan, donde cuadros del PRI se dieron cita para atestiguar la protesta de Betanzos y de Tania Larios como secretaria general del partido en la capital.

Entre los presentes se observó en primera fila al expresidente Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, la líder de ambulantes Diana Sánchez Barrios; llamó la atención que también estuvo la expresidenta del PRI capitalino, Mariana Moguel.

En el evento se dio a conocer que los diferentes cuadros y corrientes de la agrupación política a nivel local se dijeron “satisfechos” con la designación de Israel Betanzos y de trabajar de la mano para que, lo más pronto posible, se pueda apuntalar al PRI como primera fuerza en la Ciudad de México y salir del tercer luego de las elecciones donde Claudia Sheinbaum y Morena salieron triunfantes.

Retomar impulso

Por su parte, los militantes, confían en que “ahora sí” el PRI pueda retomar su papel como primera fuerza política en la ciudad, de igual manera, advirtieron que sólo trabajando juntos, y de la mano, recuperaran su lugar.

“Creo que los anteriores dirigentes abandonaron el partido y vieron sólo por sus intereses personales, pero los tiempos van cambiando y que reconozcan los errores que se cometieron es gran avance.

“Ahora les toca trabajar con las bases, que recupere a toda esa gente que poco a poco se fue perdiendo y que era el voto duro. Toda esa gente se fue con Morena y Andrés Manuel [López Obrador], pero creo estamos a tiempo de recuperar todo eso, siempre y cuando se trabajen sin rencores y con un solo objetivo”, expuso Claudia Martínez, quien desde Cuajimalpa acudió para presenciar el evento.