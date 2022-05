El gobierno Federal no está cruzado de brazos ante la inseguridad: Rosa Icela Rodríguez

Nezahualcóyotl, Méx.-Al encabezar la puesta en marcha de 165 patrullas, 75 motos, 10 cuatrimotos y 2 ambulancias para la Policía Municipal y Protección Civil, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que aunque se implemente la estrategia de abrazos y no balazos, no significa que el gobierno federal esté cruzado de brazos para combatir la inseguridad.

Prueba de que se trabaja para mejorar la seguridad de los habitantes es la asignación de más de 13 mil 410 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (Fortamum) para este año, más del 12% de incremento, de los cuales 850 millones de pesos son para Nezahualcóyotl, dijo la funcionaria federal.

“Hace unos momentos dimos inicio al programa Constructores de Paz en Neza, que acerca oportunidades a nuestros jóvenes que no estudian, o que no han encontrado oportunidades de trabajo, esto también da cuenta del origen de la estrategia del presidente (Andrés Manuel López Obrador) que es ir a las causas que generan la violencia, la inseguridad para que se atiendan con justicia social, así de forma coordinada atendemos las causa que generan la violencia en los distintos territorios y al mismo tiempo trabajamos con inteligencia para dar golpes certeros al crimen y evitar la impunidad, y como hemos dicho en otras ocasiones abrazos no balazos no significa que estemos cruzados de brazos, este evento es muestra de ello”, expresó.

Rosa Icela Rodríguez precisó que en el Estado de México se encuentran desplegados 9 mil 385 elemento de la Guardia Nacional.

En el evento estuvieron presentes los alcaldes morenistas de la alcaldía capitalina de Iztacalco, Armando Quintero y del mundo mexiquense de Tecámac, Mariela Gutiérrez.

“Aquí la presencia de todas y todos ustedes dan cuenta de que tanto como ellos y el presidente municipal tienen clara la importancia de la coordinación metropolitana para combatir el crimen y la delincuencia, es tiempo de trabajar unidos para la población, porque la delincuencia no respeta límites entre ciudades y estados y la población que vive en ambos lados demanda la atención oportuna”, mencionó.

“Pedirle al presidente municipal Adolfo Cerqueda, a los alcaldes y los habitantes de Neza que no están solos, el gobierno federal está aquí para apoyarlos, nos preocupa que tengan herramientas para combatir la inseguridad y las emergencias.

Seguiremos trabajando en conjunto para que esta zona del Estado de México, conurbada a la Ciudad de México se mejoren las condiciones de seguridad de la población”, dijo.

El alcalde morenista de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, comentó que gracias al modelo policial que se aplica en el segundo municipio más poblado del Estado de México ha reducido la incidencia delictiva de alto impacto, más que en cualquier parte del país.

En el 2003, el municipio se encontraba en el tercer lugar nacional en robo de vehículos y ahora se ubica en el sitio 24 entre las localidades de más de 100 mil habitantes.

Con el nuevo parque vehicular todas las colonias de Neza tendrán vigilancia, por lo que atención de las emergencias se hará en el menor tiempo posible, explicó el edil.

El modelo de la Policía de Proximidad que funciona desde hace varios años ha permitido a los residentes conocer a cada uno de los elementos que patrullan sus calles, lo que les da la confianza de acudir a ellos cuando ocurre algún acto delictivo, destacó.

