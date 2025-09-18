Vecinos de la Unidad Habitacional Mirasoles, en la alcaldía Iztapalapa, denunciaron que “otra vez, como cada año” tuvieron que tirar decenas de muebles que se echaron a perder, y exigieron a las autoridades locales y capitalinas la colocación de una bomba en el camellón de Periférico Oriente, pues el drenaje es insuficiente para la cantidad de lluvia que cae.

Aseguraron que hace algunos años ya contaban con una, pero la alcaldía se la llevó.

“La vez pasada vinieron de la alcaldía, según a verificar, pero no ha pasado nada todavía. Lo que de verdad necesitamos es que nos pongan una bomba de máxima potencia en el camellón con cárcamo, porque está de verdad imposible”, mencionó Araceli Polo, residente del condominio 30 de esta unidad habitacional.

Comentó que, aunque en los reportes oficiales se señala que el agua alcanzó los 30 centímetros de altura, “la realidad es que fue el doble. Me llegaba hasta acá el agua [arriba de la rodilla], que es casi medio metro, como 50 centímetros más o menos, y bajan la cifra”.

Relató que se han inundado de esta manera desde hace 30 años. “Nada más escuchamos que empieza a llover más de 15 minutos y ya sabemos que se viene feo, por eso pues pedimos que nos puedan poner una bomba, porque el drenaje no está aguantando”.

Jesús Alejandro Colomé, administrador del condominio 30, aseguró que el drenaje es insuficiente y si se agrega el agua que avientan los automóviles al pasar, el colector se satura y el agua comienza a brotar.

“Empieza a sacar toda el agua y lo peor es que todos los carros que van pasando la meten, la meten de Periférico [Oriente], entonces, es lo del drenaje más lo que avientan los carros”, explicó.

Añadió que la situación ha empeorado este año, ya que en esta temporada de lluvias se han inundado cuatro veces.

Verónica Mejía Rosales, vecina del condominio 30, indicó que tras las lluvias tuvo que tirar varios muebles, entre ellos la sala; el agua terminó de sacarla de su vivienda alrededor de las 4 de la mañana.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo constatar que en la zona aledaña a Periférico Oriente, como en la colonia El Vergel, y en varios condominios de la Unidad Habitacional Mirasoles, la situación es la misma, pues vecinos aseguran que desde hace años el drenaje se satura en temporada de lluvias.

Este miércoles, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informó que las precipitaciones de este 16 de septiembre dejaron afectaciones en 135 viviendas, principalmente en las alcaldías Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa y Xochimilco.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó que hubo 103 encharcamientos, de estos, “se produjo la afectación de 135 viviendas, especialmente en Tláhuac, que fue en la colonia de Las Arboledas y La Nopalera; en Tlalpan, Granjas Coapa; en Iztapalapa, Consejo Agrarista Mexicano, Miraflores y San Lorenzo Tezonco; en Xochimilco, Tierra Nueva, Santa Cruz Xochimilco, El Mirador y San Lorenzo La Cebada”, dijo.

La titular de Protección Civil dijo que también se registró la caída de 28 árboles en la capital.