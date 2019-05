Vecinos confunden a Jair con asaltante de combi en Coacalco; él lo niega

Un joven de 19 años de edad fue confundido en redes sociales como uno de los dos ladrones que asaltaron a usuarios de una unidad de transporte público hace unos días y que se hizo viral la imagen al ser grabada por la video cámara del propio vehículo.

“Chido chofer te veo en el cantón…“, le dice uno de los delincuentes al operador al bajar de la unidad.

En redes sociales subieron imágenes de uno de los dos supuestos asaltantes y sus propios vecinos lo identificaron, proporcionaron su nombre y la colonia en la que vive en el municipio mexiquense de Coacalco.

“Subieron una publicación de un chavo que andaba robando y me andan confundiendo con él y pusieron mi foto de perfil y mi nombre en las publicaciones, yo no soy, me llegan muchos mensajes de que me van a matar, que me van a buscar y en las publicaciones igual comentan muchas cosas feas y pues temo porque me vayan hacer algo a mí y a mi familia”, advirtió Jaír de 19 años de edad, quien trabaja en un taller de torno con su tío.

En las imágenes captadas por la cámara de la unidad concesionada se observa cuando dos hombres jóvenes la abordan en calles de Coacalco y cuando están en el interior amagan con armas a los usuarios para despojarlos de sus pertenencias.

“A ver mi gente ya se la saben calladitos, todos sus celulares, todos los celulares y todas las carteras, le voy a detonar mi gente, en corto”, les ordena una de los dos ladrones a los pasajeros.

Jaír, quien fue señalado de ser uno de los delincuentes que robó a los usuarios el 19 de mayo pasado tuvo que abandonar con su familia la casa donde vivía desde hace varios años por temor a sufrir algún ataque.

“Estamos con la incertidumbre que le vaya a pasar algo a mi hijo y también a nosotros, no, pero principalmente a él porque es el afectado directamente y sí me gustaría que se aclarara este mal entendido.

“Tenemos que seguir nuestra vida y seguir trabajando para salir adelante y tratar de limpiar la imagen y reputación de mi hijo. Nada que ver el del video con mi hijo, el joven que sale en la foto tiene un tatuaje, mi hijo no tiene ni un solo tatuaje”, comentó Liborio, padre de Jaír.

El joven acusado en las redes sociales acudió al Ministerio Público para denunciar el hostigamiento que vive, pero contó que no iniciaron alguna denuncia las autoridades ministeriales del Estado de México.





