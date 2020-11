Realizan mural en honor a Diana, joven asesinada en Chimalhuacán

Diana Velázquez Florencio salió de su casa para hacer una llamada telefónica, pues al interior no tenía señal. Su familia no supo de ella hasta cinco días después; a Diana la habían golpeado, violado y asesinado el 2 de julio de 2017. Tres años después, familiares, seres queridos y la dupla "La Mal Hablada" conformada por Norma Jiménez y Anthony García, realizaron un mural en su memoria en el lugar donde fue encontrada.

El lunes pasado comenzó lo que sería una jornada de 9 horas diarias durante cinco días para la realización de un mural a cargo del dúo; Anthony García, uno de los artistas, dice para EL UNIVERSAL que este mural fue especial porque todo el tiempo estuvo presente la madre de Diana, contándoles historias sobre ella y les llevaba comida.

“La Mal Hablada” inició desde 2015. "Comenzamos dándole cobertura a mujeres del barrio; mujeres que conocíamos que apoyaban a sus lugares. Con el tiempo empezamos a relacionarnos con casos de feminicidio, luego de que nos contrataran, el año pasado, para hacer un mural en la Ibero de Puebla en memoria de Karla López Albert y Paulina Camargo y así decidimos comenzar con esa serie de murales", relata Anthony García, quien estudió Artes Visuales.

El proyecto tiene como objetivo la realización de 10 murales, de estos llevan tres, aunque el artista dice que no están cerrados a hacer más en caso de que se necesite. En el caso de Diana Velázquez Florencio, la artista Norma Jiménez tuvo contacto con la madre de la víctima quien le comentó sobre la posibilidad de un mural en el lugar donde habían encontrado su cuerpo, la calle Francisco I. Madero, a unos metros del Centro de Justicia de Chimalhuacán.

"En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos estamos manifestando, estamos saliendo a la calles como desde hace más de tres años, en la exigencia de justicia para nuestras mujeres asesinadas aquí en el municipio de Chimalhuacán. Un triste recordatorio de esa madrugada del 2 de julio de 2017", se escucha en un video a la madre de Diana Velázquez, la señora Lidia Florencio Guerrero, el día en que inició el trabajo.

Los artistas, egresados del INBA, recibieron una donación de material (pintura), mientras que la madre les llevaba comidas. Anthony García dice que para hacer cada mural, escuchan pequeñas anécdotas de los familiares de las víctimas y estos les proporcionan fotos, "Nos cuentan un poco de cómo fue su familiar en vida, las cosas que les gustaba. En este caso fue muy especial porque la señora Lidia estuvo participando en él. Nos decía que Diana tuvo un gato, que le gustaba leer. En los demás (murales) los familiares van, pero hasta el final. En este la señora estuvo todo el tiempo", dice.

Anthony dice que su objetivo es solidarizarse desde el arte con los casos de feminicidio. “Si uno no hace algo todos los casos se olvidan”.

Diana fue encontrada por su hermana Laura cinco días después de su desaparición en el Servicio Médico Forense de Nezahualcóyotl, tirada en el piso y sin que una sábana cubriera su cuerpo que ya estaba en descomposición. La madre de la víctima dijo que su cuerpo fue levantado como si tratara de un hombre para que no se iniciara la investigación como feminicidio.

La hermana de la víctima les narró que a la hora de reconocer el cuerpo, “tenían a los cadáveres ahí tirados, todos descubiertos. No les importaba nada. Nos dijo que era un trato inhumano”.

Los seres queridos de la muchacha denunciaron que desde un principio las autoridades ministeriales no las apoyaron para encontrarla, no quisieron iniciar su búsqueda hasta que pasaran 72 horas y les dijeron que seguramente se había ido con el novio, a poco más de tres años del hecho, no ha habido justicia.

