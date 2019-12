En Ecatepec ladrones piden “rescate” por autos robados

Ecatepec, Méx.— Al salir de su empresa en la colonia Sagitario 3, Jorge fue amagado por varios hombres armados que lo despojaron de su vehículo.

Varios días después recibió una llamada telefónica de un hombre que le dijo que él sabía dónde estaba su automóvil. Le pidió 20 mil pesos para darle los datos y que le daría la llave de su unidad. Jorge entregó el monto exigido y recuperó su automotor.

“Pasó una persona a la que le entregué el dinero y me dijo dónde estaba mi carro y sí estaba en el punto que me dijo, pero ya no me entregó la llave, tuve que sacar un duplicado. Mi carro era nuevo, pero no lo tenía asegurado y por eso acepté el trato”, contó.

A una familiar le ocurrió una situación similar. Cuando salía de su negocio, unos sujetos con pistola en mano le robaron su coche en la colonia Nueva Aragón y días después le hablaron para pedirle “rescate” por su automóvil.

Ella no pagó la cantidad que le pidieron porque su carro estaba asegurado: “No quise arriesgarme a tener contacto con ellos porque tuve miedo de que me quisieran secuestrar y dejé que los de la aseguradora hicieran todo”, narró.

Ahora saben que hay una banda que se dedica a hurtar automóviles con violencia en esa zona de Ecatepec y que exige una cantidad para regresarlos.

El director de la Policía Municipal de Ecatepec, Roberto Hernández, dijo que hace varios meses tuvieron conocimiento de un caso parecido.

“Comentaron que [los sujetos] practicaban eso [pedir rescate por el automóvil robado]. Normalmente lo checan, se esperan, y si no está asegurado el vehículo, pues obviamente piden recompensa, pero hay gente que tiene sus vehículos asegurados y no les interesa recuperarlos”, mencionó.

Según el titular de Seguridad Pública, estos casos no son constantes en Ecatepec. Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre de este año se redujo 22% el hurto de vehículos con violencia en ese municipio mexiquense.

Durante varios años, Ecatepec se ubicó en el primer lugar nacional en robo con violencia de automotores, pero después del segundo semestre de 2019 dejó esa posición por la estrategia policial que implementaron autoridades de los tres niveles de gobierno, dijo.