Edil de Tlalnepantla pide revisar incapacidades que tramitaron policías acusados de secuestro

Tlalnepantla, Edomex.- El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, pidió una audiencia con la directora del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios –Bertha Alicia Casado Medina- para que revise la forma en que se expiden las incapacidades hacia los policías, esto luego de la detención de tres agentes acusados de secuestro exprés, quienes presentaron estos documentos para no ir a trabajar.

“Le quiero pedir de manera muy respetuosa, que si pudieran tener mayor cuidado al emitir este tipo de incapacidades, no quisiera pensar -no me consta- pero se escucha que se venden las incapacidades”, afirmó el alcalde morenista.

El pasado 16 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de tres policías municipales identificados como Erick "N", Gilberto "N" y Guillermo "N", quienes son investigados para determinar su participación en el delito de secuestro exprés de un conductor de este municipio. Se detalló que a la victima la detuvieron, la acusaron de llevar objetos robados y le exigieron dinero para dejarlo en libertad.

Los tres municipales también fueron captados vestidos de civil en un video, por otro automovilista al que intentaron detener en calles de Ciudad Satélite en Naucalpan, en un retén ilegal en el que portaban armas largas.

Estos policías faltaban a sus labores presentando incapacidades médicas del ISSEMyM.

“Lamentablemente, no son los únicos”, afirmó Raciel Pérez Cruz.

Hay 26 casos de incapacidades recurrentes de policías de Tlalnepantla que despiertan sospechas, por ello el presidente municipal afirmó que también ya tiene cita con el fiscal general de Justicia del Estado de México para analizar otros casos en los que elementos de la corporación se dedican presuntamente a actividades delictivas, en las que incluso utilizan armas de alto poder como lo captó el video de un ciudadano en Satélite. Por último aclaró que el armamento que no pertenece al ayuntamiento.

