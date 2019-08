Ecatepec pone en operación Programa Municipal de Anticorrupción

Ecatepec, Méx.- El gobierno de Ecatepec de extracción morenista puso en operación el Programa Municipal de Anticorrupción, que contará con un “call center” de denuncias ciudadanas y la creación de una brigada ciudadana de inspectores.

A través del sistema municipal se capacitarán de manera constante a servidores públicos en materia de rendición de cuentas, además de brindarles estímulos laborales, institucionales y económicos, con lo que las autoridades locales pretenden evitar las malas prácticas

El Centro de Atención telefónica de la Contraloría (call center) recibirá denuncias sobre irregularidades en el desempeño de los trabajadores municipales.

Este centro comenzó a funcionar con ocho líneas enlazadas al número telefónico 59850600 y brindará servicio de lunes a viernes en los horarios de 07:00 a 22:00 horas, pero se planea expandirlo a un turno de 24 horas los siete días de la semana.

El alcalde Fernando Vilchis Contreras informó que con estas acciones, el gobierno local busca acabar con el fenómeno de la corrupción, el cual se ha arraigado en la cultura política del municipio.

El edil expuso que actualmente cerca de 100 servidores públicos son investigados por esta razón, entre ellos, altos funcionarios de administraciones pasadas.

“Este no es un simple programa más, sino que es la piedra angular de la administración, pues no quiero corruptos en el gobierno y no habrá excepciones con ningún burócrata de ningún rango, pues la ley es para todos”, advirtió.

Adicionalmente, el Ayuntamiento incorporará a la Contraloría Municipal a 70 ciudadanos para fungir como inspectores de los funcionarios de su gobierno, pero los aspirantes deberán cubrir ciertos requisitos, entre ellos no haber sido parte de algún gobierno previamente y no tener a algún familiar trabajando en la actual administración.

Durante la inauguración del Programa Municipal de Anticorrupción estuvieron presentes distintas autoridades municipales y estatales, entre ellas Victorino Barrios Dávalos, contralor del Poder Legislativo del Estado de México, quien fue el encargado de brindar la primera capacitación a casi 300 trabajadores del gobierno de Ecatepec, en los que abordó temas como Fiscalización, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.