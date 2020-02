Destituyen a maestro de la UAEMéx que admitió en video "que la carne es débil"

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México informó que destituyeron de forma definitiva al profesor Miguel Ángel “N”, quien se desempeñaba en el Plantel "Lic. Adolfo López Mateos" de la Escuela Preparatoria 1, tras darse a conocer las denuncias por acoso en su contra y un video en donde admite que “la carne es débil”.

“Alfredo Barrera Baca ordenó la destitución inmediata de Miguel Ángel en respuesta a las denuncias de acoso realizadas el día de ayer por alumnas y el video difundido a través de redes sociales”, dijo la institución en un comunicado.

También lee: "La carne es debil" : maestro de UAEMéx

Ayer por la tarde, alumnas de dicha institución hicieron pública una grabación donde se escucha al docente desestimar los señalamientos en su contra e incluso decir a sus alumnos que: “Estaba en clase en Tenancingo, me llamó mi sobrina para decirme: Oye tío fíjate que hay un problema, esto está grave, hay unos carteles que aparecieron pegados donde te mencionan como que acosas muchachas.

“Siempre han dicho eso de mí, lo que a mí me preocupa...digo no me preocupa mucho porque pues soy hombre, como los varones de aquí, y ustedes las mujercitas, son mujercitas y la carne es débil, la tentación es grande, decía mi compadre”.

Continúa diciendo: “Los alumnos, los estudiantes, sí pueden señalar a un profesor, pero ¿nosotros cómo los señalamos? Diciendo que me vio en forma concupiscente, ¿cómo acuso a alguien de ustedes que me está acosando?, por favor”.

También lee: Cesan a director de secundaria que dijo a alumnas acosadas "ustedes lo provocan"

La UAEMéx añadió que durante la visita que realizó la tarde del martes 25 de febrero a este plantel, el abogado general de la institución, Luis Raúl Ortiz Ramírez, recibió las denuncias formales de las estudiantes, quienes demostraron las conductas inapropiadas por parte del profesor en la mejor conocida como Prepa 1.

“La Administración 2017-2021 de la UAEM refrenda su compromiso de atender las denuncias formales y sancionar, sin distinción, a quienes dañen la integridad de la comunidad universitaria”.