Con colecta de televisores, Adriana busca apoyar educación a distancia de niños de Xonacatlán

Xonacatlán, Méx.- Adriana Jarquín Fernández, es odontóloga en la escuela pública de educación básica José Maria Morelos y Pavón, ubicada en Xonacatlán e inició una colecta de computadoras, televisiones o tabletas para ayudar a los menores que dejaron de conectarse al curso escolar porque no tienen herramientas para hacerlo.

Adriana Jarquín, relató que, por ejemplo, hay quienes deben esperar a que llegue su papá de trabajar para usar el celular y ponerse al corriente con tareas o los trabajos pendientes, otros que son tres hijos en una misma casa con sólo una televisión, por ello se le ocurrió realizar este ejercicio y ayudar a los que menos tienen.

A la fecha, dijo, recabó al menos cuatro aparatos entre televisiones y equipos de cómputo para igual número de niños; sin embargo, faltan por lo menos siete alumnos que definitivamente no tienen cómo conectarse, carecen de televisor, de celular, pantalla o tableta.

Mientras que otros necesitan un aparato extra para turnarse con alguno de sus cuatro o cinco hermanos y asistir regularmente a la clase.

“En los grupos de padres de familia es como nos hemos enterado sobre que muchos alumnos no han podido mantenerse en las clases porque no tienen los equipos suficientes en casa o no cuentan con más herramientas para toda la familia y es así como surgió la idea, a veces tenemos equipos en casa que no usamos y pueden servir para otros”, detalló.

Relató que para ella es “emocionante” la reacción de la gente, toda vez que la comunidad es de escasos recursos y son varios los casos en que no podían continuar con sus trabajos escolares o niños que hasta la media noche concluían sus estudios porque no tenían otra forma para ingresar a Internet para cumplir con sus tareas, sino hasta que llegue uno de sus padres a casa.

“Muchos son los que tienen Internet solo a través del celular de la mamá o del papa, algunos se quedan al resguardo de sus abuelos o de alguna vecina y no pueden entrar a Internet, hacer sus investigaciones e incluso, no hay dispositivos en casa, por eso solicitamos a la gente que done lo que no usa, para poder ayudar a estos pequeñitos”, enfatizó.

Sin embargo, destacó que una de las solicitudes es que la gente logre donar una televisión o un estéreo, para que los alumnos sólo deban prender el canal de las clases o la estación de radio, pues algunos tampoco tendrán internet.

“Es maravilloso que haya tanta empatía, porque una vez que publiqué la solicitud de ayuda en Facebook y en los grupos de padres de familia, recibo respuesta. Al siguiente día hubo quienes llegaron con sus aparatos y que de inmediato quisieron ayudar a los niños”, dijo.

Agregó que ahora la apuesta es complementar por lo menos una decena de equipos que hacen falta para niños que incluso estaban por dejar el curso, para después apoyar a otros más que no tienen suficientes equipos en casa.

Para hacer un donativo pueden contactar a la odontologa a través de Facebook como Ady Jarquín, y coordinan con ella la entrega de los equipos, pero también asegura que entregará fotografías que acrediten la entrega.