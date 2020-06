Con caravana, integrantes del CNTE exigen garantías para el regreso a clases en Edomex

En caravana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Magisterio mexiquense, llegaron a la Plaza de los Mártires, procedentes de una decena de municipios mexiquenses especialmente del oriente del Estado de México, para exigir la basificación de maestros y señalar que no se pueden reactivar las clases si antes no se cumple con la garantía de sanitización y medidas de seguridad en las escuelas.



En esta pandemia por Covid-19, “más del 50% de los estudiantes mexiquenses perdieron la oportunidad de seguir el curso, pues carecen de Internet y no hubo posibilidad de completar el proceso de enseñanza educación”, señaló Víctor Manuel Rodríguez Romero, de la CNTE mexiquense.



La caravana, con leyendas en las que piden mantenimiento y equipamiento a escuelas, “¡escuelas sí, sicarios no!” y la basificación de profesores, partió desde municipios como Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Nezahuacóyotl , Chimalhuacán, Chicoloapan, Villa Victoria y Coacalco y se reunieron en la Marquesa desde donde avanzaron juntos hasta la capital del Estado de México, para exigir audiencia con el gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

Lee también: Alertan por desvalijadores en fraccionamientos de Tlalne



“Buscamos un diálogo, para exponer nuestra problemática, no podemos regresar a clases si las aulas no se han sanitizado, si no se han atendido las demandas de los trabajadores, como la basificación, esa es la razón por la que nos dimos cita”, afirmó Manuel Rodríguez, quien indicó que estarán de forma permanente visitando a las autoridades mexiquenses.



En el Estado de México hay cerca de 10 mil maestros que no tienen basificación, de ellos entre 500 a 600 son apoyados por la Coordinadora, afirmó el líder magisterial de la CNTE.



Los profesores que llegaron en caravana de autos entregaron un pliego petitorio que incluye la basificación, recategorización, reconocimiento de centros educativos, así como el mantenimiento de las escuelas, por lo que solicitaron una mesa de diálogo con el gobernador mexiquense.

shgm