comerciantes del tianguis de San Juan padecen por coronavirus

Nezahualcóyotl, Méx.-“¡Esto está muerto!”. Es la frase que se escucha por doquier. Comerciantes, conductores de combis y hasta de moto taxis lo piensan en voz alta.

Antes del medio día de este Domingo de Ramos las cazuelas de guisados de doña Carmen están llenas. En un domingo cualquiera cuando las manecillas del reloj se juntan las sillas y mesas que coloca sobre la avenida Texcoco están ocupadas y las cazuelas están a menos de la mitad.

“Hoy sí está difícil la situación para nosotros, casi no hemos vendido. El otro domingo había más gente, pero hoy hay poca gente y nada de venta”, contó.

Este es el tianguis de San Juan, el más grande de América Latina, que desde la calle 7 o Periférico Oriente y hasta la avenida Adolfo López Mateos, sobre la avenida Texcoco, justo en el límite de la alcaldía de Iztapalapa y del municipio de Nezahualcóyotl, reúne cada domingo a casi 10 mil vendedores.

Este 5 de abril es diferente. La contingencia sanitaria por el Covid 19 dejó en su casa a muchos de los clientes habituales. En condiciones normales es difícil a veces caminar por esa arteria que divide a dos de las localidades más pobladas del país, pero hoy es distinto.

“El Gordo” y “El Johny”, que tienen un puesto de ropa americana apenas y se “persignaron” con la primera venta del día.

“La neta hoy si está lento el jale, no hay mucha raza, yo tengo en este lugar vendiendo más de 10 años y nunca había visto este tianguis así de vacío. Siempre hay mucho ruido por la música, los gritos de los compas vendedores, pero hoy no, hoy está muy relax todo”, dijo “El Johny”.



Don Carlos ya leyó dos veces el periódico antes del medio día. No tiene clientes que atender en su puesto de ropa y para distraerse clava su mirada en el ejemplar de papel que compró en el puesto de la avenida Adolfo López Mateos y avenida Texcoco.

“Sabemos que la situación de los contagios se está poniendo difícil, pero nosotros no podemos quedarnos sin salir a trabajar porque tenemos gastos, tenemos que comer, tenemos que pagar las deudas que tenemos, si no lo hacemos a nosotros el gobierno no nos ayuda”, comentó.

Aquí no se ha priorizado a los puestos que venden comida, fruta o verdura. De todos los giros se han instalado, tanto del lado del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, como los del lado de la alcaldía de Iztapalapa. Y tampoco han guardado la sana distancia. Los puestos están juntos el uno del otro, como siempre, y los vendedores también.

En el puesto de tenis del “Negro”, que es uno de los que sí tienen muchos clientes, unos con otros se rozan, sus manos y sus cuerpos chocan cuando quieren alcanzar uno de los zapatos deportivos para medírselos. Susanadistancia no ha llegado por acá.

Hasta los problemas vehiculares en el cruce de la avenida Texcoco y su entronque con la avenida Adolfo López Mateos, habituales de todos los domingos, hoy no se han presentado.

El puesto de tacos y tortas también está casi vacío. Los empleados esperan que en el transcurso del domingo los clientes se decidan a salir porque si no lo hacen, qué harán con el suadero, la cabeza y longaniza que prepararon.



