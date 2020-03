Nezahualcóyotl, Méx.- “El profesor Daniel sugiere a las alumnas vender sus calzones vía internet”. “El maestro Fernando piensa que invitar a desayunar a una alumna está bien”. “El profe de Finanzas me pidió enseñarle mi tatuaje de las costillas o más arriba para que me pasara”.

“¡Qué desperdició de mujer! Comentario del profesor Fernando al verme bésame a mi novia”. “David me tocó los senos sin mi consentimiento y aparte dijo: ¿Qué no te gustó ?”. “Fernando me acosó por mensaje, enviando fotos de él sin ropa”. “El profesor Daniel me hizo comentarios inapropiados y me ponía 10 cuando llevaba falda, también me dijo que le vendiera mi ropa interior”.

Esos son algunos de los mensajes anónimos que estudiantes de la Universidad La Salle, campus Nezahualcoyotl, pusieron en un tendedero colocado en la reja principal de la institución, ubicada en el entronque de las avenidas Bordo de Xochiaca y Adolfo López Mateos, para denunciar el acoso sexual que sufren tanto de profesores como de alumnos.

Una de ellas, quien pidió no revelar su identidad, presentó denuncias en la propia universidad, porque dos de sus profesores no respetaron la relación estudiante-alumno que debe existir.

“A mí me acosaron dos maestros, uno de ellos me invitó a desayunar y para mí no fue adecuado porque no es una relación que debe existir de alumno-maestro y otro maestro me preguntó sobre mi sexualidad dentro de clases y nos sugirió a mi compañera y a mí que por qué no vendíamos nuestros calzones vía internet”, contó.

La universitaria acusó a los profesores por lo que ocurrió, excepto el tema de la venta en internet de sus prendas íntimas y la institución activó un protocolo que existe para este tipo de acoso de los integrantes de la comunidad lasallista.

“Denuncié que (el profesor) me había preguntado sobre mi sexualidad en clases y se llevó un seguimiento del que yo no supe nada hasta ahorita que se ha hecho el movimiento y afortunadamente, gracias a este movimiento ha habido respuesta positiva dentro de la universidad porque existe un protocolo de atención a este tipo de acosos que se están presentando dentro de la escuela”, narró.

“Este tendedero lo hicimos para visibilizar el acoso que hay dentro de la universidad, es un tema que está presente y que hay muchos casos en preparatoria como en la universidad. Nosotros estábamos pidiendo un protocolo de atención al acoso dentro de la universidad y el día de hoy se nos informó que ese protocolo ya está listo, que se venía trabajando, se nos dio solución a nuestra petición”, mencionó otra de las chicas presuntamente acosadas por un mentor.

Las denuncias de supuesto acoso sexual en la Universidad La Salle de Nezahualcóyotl no solo son contra las alumnas, sino también contra los alumnos, quienes también escribieron mensajes en el tendedero. De profesores no hubo acusaciones de acoso.

A través de las redes sociales los miembros de la comunidad lasallista convocaron a los estudiantes para que participaran en este ejercicio que se realizó de manera anónima, en los mensajes no se escribió el nombre de la presunta víctima, pero en algunos casos sí mencionaron el nombre del supuesto acosador.

Viridiana Ojinaga, coordinadora de Imagen y Comunicación de la Universidad La Salle, dijo que al existir un protocolo de acción se atienden todas las denuncias que presentan los alumnos.

Inicialmente se reciben en la propia institución y si el caso lo amerita transcienden al ámbito penal y el infractor no solo es sancionado de manera administrativa, sino también legal.

La intención de la universidad es detectar los casos de acoso sexual, castigarlos y erradicarlos, por lo que todos los miembros de la comunidad pueden expresarse libremente, dijo.

A este campus donde se imparten 10 licenciaturas asisten aproximadamente 4 mil estudiantes de preparatoria y universidad y casi el 60% son mujeres.

