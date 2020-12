Alcalde reconoce déficit de mil 500 policías municipales en Toluca

Toluca, Méx.- El alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, reconoció que su administración tiene un déficit de mil 500 policías municipales para aumentar la vigilancia en las comunidades.

Según el edil, cuando asumió el cargo el 1 de enero de 2019 sólo había 700 uniformados, pero en sus casi dos años de gestión se ha contratado a mil 800 nuevos policías.

“Toluca debería tener hoy por lo menos cuatro mil policías. Nos dejaron 700, ya tenemos dos mil 500. Parece fácil, pero ha costado mucho; debería haber dos mil patrullas: yo dejé 650 hace 11 años; debería haber dos mil, nos dejaron 65. Ya tenemos 500 operando nuevamente”, dijo.

Este lunes se graduaron 400 cadetes en la Academia de Policía Municipal y el presidente municipal afirmó que, en lo que va del año, han sido 600, algo que no ha logrado ni la Ciudad de México.

“Tenemos la primera Academia de Policía que está funcionando en forma. En años anteriores se simulaban los procesos de capacitación; tenemos, por ejemplo, un proceso de capacitación que supuestamente se les dio a 500 elementos y el proceso no se dio ni hubo compras de equipos, no hubo compra de patrullas, había sueldos muy malos, se le pedía dinero a los elementos, la corporación estaba hundida en la corrupción y en muy malas prácticas”, acusó.

Sánchez Gómez consideró que no se puede olvidar lo que sucedió en anteriores gestiones locales porque parecería que lo avanzado hasta ahora es muy fácil y no lo ha sido, pues la Policía de Toluca no tenía personal suficiente, equipamiento adecuado ni la capacitación requerida para enfrentar la inseguridad que prevalece en la capital de la entidad.

“Recibimos 700 policías: divídanlos en todas las regiones de Toluca... Ahora divídanlos entre tres porque son tres turnos y se quedarán con una cantidad tan ridícula que no serviría ni para cuidar el primer cuadro de la ciudad”, comentó.

Actualmente hay dos mil 500 integrantes de la corporación local en funciones operativas en ese municipio.

“Si perdemos de vista el abandono en el que estaba la policía nunca podremos tener la escala o el parámetro adecuado para comprender lo mucho que se ha avanzado. No obstante que en muchos aspectos parezca que seguimos igual, la realidad es que no es así”, explicó.

Durante la actual administración municipal se cambió a 90 mandos, se redujeron los turnos de 24 a ocho horas y se redistribuyeron en todo el esquema operativo de la policía.

“Aumentamos los sueldos a los policías, tenemos a la policía mejor pagada del estado, a la mejor equipada. Tarde o temprano estas acciones y muchas van a empezar a tener un efecto favorable. Al menos hoy seguimos teniendo un comportamiento delictivo problemático en varios rubros, pero ya en seis de los 11 delitos que presenta Toluca de manera recurrente vamos a la baja y en algunos de ellos de manera importante”, dio a conocer.

El edil aseguró que durante su primera gestión como alcalde de Toluca (2009-2012) cambió el turno de los policías locales de 24 a ocho horas, pero en las siguientes administraciones los volvieron a poner de 24 horas porque es más fácil para los elementos dedicarse a sacar dinero de los habitantes.

“Ya tenemos turnos de ocho horas, sólo espero que la gestión que venga no regrese a los turnos de 24 horas”, expresó.

