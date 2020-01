Adultos mayores, los contribuyentes más cumplidos al pagar el predial en Edomex

Enfermos, en silla de ruedas y en muletas miles de adultos mayores llegaron desde la madrugada hoy a pagar el impuesto predial, “porque nos gusta cumplir y no tener deudas”, afirmaron al llegar a diversas oficinas de las tesorerías de municipios mexiquenses.

En Naucalpan, tan solo a la carpa y a las oficinas de la tesorería municipal, ubicadas en el palacio municipal el primer día hábil del año 2020, llegaron más de mil contribuyentes, “el 100% de ellos adultos mayores”, afirmó Ericka Coria, responsable de cajas.

Con un tapabocas y tratando de cubrirse el cuerpo del fuerte viento, Yolanda de 89 años de edad, afirmó que lleva 52 años pagando el predial en Naucalpan, siempre en los primeros días del año. “Vengo el primer día porque me gusta cumplir y es una responsabilidad moral”.

Por ser contribuyentes cumplidos, los adultos mayores reciben descuentos en el pago del impuesto predial en Naucalpan del 50%; en Atizapán de Zaragoza del 42% y un porcentaje similar en municipios como Huixquilucan y Tlalnepantla.

Pese a ser contribuyente cumplida por más de medio siglo, Yolanda quien es vecina de la colonia “La Huerta”, no ve reflejado el pago del impuesto predial en buenos servicios, como pavimentación y alumbrado público

Margarita Bernal de 89 años, quien llegó en silla de ruedas, porque prácticamente ya no ve, afirmó que “siempre he venido, desde hace 53 años a pagar el predial, para no deber nada” y para tener buenas calles e iluminación.

La mujer que en febrero cumplirá 90 años, llegó a vivir en el fraccionamiento Las Américas en 1966 y aún recuerda cuando hace seis décadas a los vecinos de Naucalpan, les tocó pagar la construcción de Periférico Norte, en un pago que en ese entonces incluían en el predial.

“Y ahora lo seguimos pagando –a una empresa privada- con el segundo piso”, lamentó la hija de doña Margarita, quien acompañó a su madre a “dejar el dinero al gobierno, aunque tengamos 50 lámparas fundidas, aunque los trabajadores de servicios públicos no pasan a recoger la basura”, en el fraccionamiento Las Américas.



