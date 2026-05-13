La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, confirmó que Edith Guadalupe no acudió al edificio donde fue asesinada en abril pasado para una entrevista de trabajo, y refirió que Juan Jesús “N” la contactó previamente y se quedaron de ver en el edificio por motivos personales.

Durante la conferencia de prensa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de este martes, la titular de la FGJ-CDMX descartó que el hecho estuviera relacionado con un tema de trata.

“La familia nos ha pedido mucha discreción en este caso. Ellos mismos han hecho públicas estas peticiones. Podemos decir, en términos generales, que sabemos que hubo un contacto previo; que la contactó previamente Juan Jesús “N”; que se quedaron de ver en el edificio por motivos personales, que no está esto relacionado con una entrevista de trabajo o esquema de trata, como se manejó en algunos medios de comunicación y sería la información que pudiéramos dar hasta ahora”, precisó.

Edith Guadalupe desapareció en abril pasado tras ir a un edificio de la alcaldía Benito Juárez; tras denuncias de sus familiares, las autoridades hallaron su cuerpo el 17 de abril en el inmueble.

Ayer, la fiscal recordó que tres funcionarios fueron suspendidos, en cuanto evaluaron sus actuaciones, y se identificó que la omisión estaba en que no se acudió de inmediato al domicilio.

“Había la obligación de ir, de manera inmediata, y se acudió después de varias horas. Esa omisión ya ameritó que se suspendiera a tres funcionarios. Y como lo dijo la jefa de Gobierno: tenemos, como una de nuestras grandes prioridades, supervisar actos desaseados como éstos, y lo vamos a seguir haciendo”, dijo.

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