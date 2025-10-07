Más Información

Departamento de Justicia de EU autoriza, en opinión legal clasificada, ataques letales contra lista secreta de cárteles, reporta CNN

Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga se reconcilian en Bellas Artes a 25 años del estreno de Amores Perros

"Mándenme con mi papá"; Julio César Chávez Jr. habla por primera vez tras su detención

Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

Ecatepec, Méx.— El suministro de agua potable por la red en Ecatepec pasó de 35 %, al inicio de la actual administración, a 50 %, por varias acciones y la inversión de 700 millones de pesos de recursos federales, estatales y municipales, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Afirmó que más de 275 mil vecinos de la Quinta Zona de Ecatepec ya reciben agua por la red y cerraron más de 50 puntos de huachicoleo.

“Pasamos de un gobierno que lucraba política y económicamente con las pipas a uno que está invirtiendo en infraestructura. Otro anuncio es que hemos logrado cerrar más de 50 puntos de huachicoleo”, reiteró.

