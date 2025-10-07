Ecatepec, Méx.— El suministro de agua potable por la red en Ecatepec pasó de 35 %, al inicio de la actual administración, a 50 %, por varias acciones y la inversión de 700 millones de pesos de recursos federales, estatales y municipales, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Afirmó que más de 275 mil vecinos de la Quinta Zona de Ecatepec ya reciben agua por la red y cerraron más de 50 puntos de huachicoleo.

“Pasamos de un gobierno que lucraba política y económicamente con las pipas a uno que está invirtiendo en infraestructura. Otro anuncio es que hemos logrado cerrar más de 50 puntos de huachicoleo”, reiteró.