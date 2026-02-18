Ecatepec, Méx.— Cinco mil alumnos de escuelas públicas y privadas recibirán mil 250 pesos mensuales para pasajes que les otorgará el gobierno municipal que impulsa la permanencia escolar con el programa Universitarios en Movimiento por el Bienestar.

Ese plan se puso en marcha el año pasado y debido al éxito que tuvo y al interés de los estudiantes en ser incluidos, el ayuntamiento determinó continuarlo durante este 2026.

En la conferencia de prensa semanal, la alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, informó que la ayuda mensual para pasajes se incrementó de mil a mil 250 pesos mensuales y hasta el momento suman 4 mil 840 estudiantes inscritos; el próximo 20 de febrero concluye el registro de permanencia y nuevo ingreso, hasta llegar a los 5 mil beneficiarios del programa.

Aseguró que la beca evita que los jóvenes tengan que elegir entre trasladarse o alimentarse, contribuye a alejarlos de la delincuencia, fortalece la movilidad segura y promueve la conclusión de estudios universitarios en el municipio.

“Una joven me dijo que antes tenía que elegir entre pagar el transporte o comer para ir a la escuela. Y nosotros queremos que esa situación ya no se le presente a ningún joven en Ecatepec, porque la política social es una inversión para el presente y para el futuro”, dijo.

Cisneros Coss precisó que sólo 13 % de los jóvenes de Ecatepec concluye una carrera universitaria, por lo que es necesario romper esa inercia y tomar en cuenta que es heroico que diariamente se trasladen a la Ciudad de México y otros lugares lejanos para estudiar, por lo que requieren apoyo para no abandonar sus metas.

Pavel Flores, director de Bienestar de Ecatepec, detalló que actualmente tienen 4 mil 840 beneficiarios inscritos en el programa y este año, el apoyo aumentó a mil 250 pesos.