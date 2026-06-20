Toluca, Méx.— Luego de que la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, señalara que detrás de las acusaciones en su contra sobre la presunta simulación de secuestro, existe un propósito político y señala al secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, de estar involucrado en el caso, el funcionario declaró que quien acusa está obligado a probar.

“Yo respeto la declaración de la presidenta. Lo que hemos dicho siempre: si alguien acusa, hay un principio legal y está obligado a probar. Yo entiendo que es una declaración en medio de un debate jurídico derivado de la investigación que lleva la fiscalía; seré respetuoso con ella, si considera que hay un elemento, pues tiene que presentarlo y con gusto lo atenderemos”.

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