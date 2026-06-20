[Publicidad]
Toluca, Méx.— Luego de que la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, señalara que detrás de las acusaciones en su contra sobre la presunta simulación de secuestro, existe un propósito político y señala al secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, de estar involucrado en el caso, el funcionario declaró que quien acusa está obligado a probar.
“Yo respeto la declaración de la presidenta. Lo que hemos dicho siempre: si alguien acusa, hay un principio legal y está obligado a probar. Yo entiendo que es una declaración en medio de un debate jurídico derivado de la investigación que lleva la fiscalía; seré respetuoso con ella, si considera que hay un elemento, pues tiene que presentarlo y con gusto lo atenderemos”.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Hervé Renard, el técnico que llegó de emergencia para dirigir a Túnez
Amador Narcia
El arte de decir NO
Universal Deportes
Alemania busca HOY su pase a la siguiente ronda contra Costa de Marfil
Espectáculos
Diana Bracho cuestiona los prejuicios sobre la vejez en nueva película: “Se piensa que a esa edad es el fin de la pasión”
Al día
Repavimentan, iluminan y mejoran la avenida Gobernador Lic Ignacio Pichardo Pagaza de Ecatepec
Fútbol
Estados Unidos derrota a Australia y se adueña del Grupo D del Mundial 2026
Sexualidad
¿Es normal estar tan hot que todo el día traigo mojado el chon?
La Roja
Cae "El Virus", vinculado a múltiples asesinatos en Azcapotzalco