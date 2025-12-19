En una motocicleta viajaban tres hombres sin casco y sin precaución. Dos de ellos murieron y otro más fue herido tras derrapar en calles de la alcaldía Iztacalco.

La medianoche del miércoles a jueves, los hombres circulaban a exceso de velocidad por la colonia Santa Anita.

Al llegar al cruce de la calzada La Viga y Plutarco Elías Calles, los tres ocupantes perdieron el equilibrio. Tras zigzaguear, el hombre terminó por derrapar el vehículo.

La fuerza del golpe hizo que los tres salieran proyectados y que sus cuerpos pegaran en el pavimento.

Ninguno de los hombres portaba el equipo necesario para viajar en motocicleta.

Por eso, los tres fueron golpeados en la cabeza. Para dos de ellos el impacto fue mortal, así lo indicaron los paramédicos que llegaron a atender el accidente y que hallaron a los hombres con fracturas en el cráneo. Aún así, Sebastián sobrevivió al percance.

El hombre de 20 años fue trasladado al hospital en donde permanece internado.

Sebastián fue el encargado de dar aviso a los familiares de los fallecidos.

Los cadáveres fueron llevados al anfiteatro de la agencia ministerial, en donde se espera que sean reclamados.