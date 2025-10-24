Toluca, Méx.— La Línea 6 del Mexibús que recorrerá 28.8 kilómetros desde Zinacantepec hasta Lerma, divide opiniones entre los mexiquenses. Quienes deben usar hasta tres autobuses todos los días para llegar a sus trabajos, ven bien el proyecto.

“Pues es un buen proyecto porque ahorita que ya subieron el pasaje es complicado pagar de a 14 o 16 pesos y más si son unidades nuevas”, señaló Ruben, empleado.

Para otros no es viable ya que refieren es el mismo servicio que dan transportistas y lo único que va a generar es la saturación de las vías.

“De por sí ya hay muchas rutas, empresas y camiones ahora súmele otros autobuses, que lo metan por las Torres que ahí no hay camiones y si hay mucha gente que se tiene que trasladar a Tollocan para tomar su transporte”, refirió Alma

La Línea 6 del Mexibús tendrá conexión directa con el Tren Interurbano México–Toluca.