Más Información
Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU
Auditoría Superior reporta irregularidades y posibles daños en Conahcyt; más de 2 mil 700 mdp sin aclarar
En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO
Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"
Toluca, Méx.— La Línea 6 del Mexibús que recorrerá 28.8 kilómetros desde Zinacantepec hasta Lerma, divide opiniones entre los mexiquenses. Quienes deben usar hasta tres autobuses todos los días para llegar a sus trabajos, ven bien el proyecto.
“Pues es un buen proyecto porque ahorita que ya subieron el pasaje es complicado pagar de a 14 o 16 pesos y más si son unidades nuevas”, señaló Ruben, empleado.
Para otros no es viable ya que refieren es el mismo servicio que dan transportistas y lo único que va a generar es la saturación de las vías.
“De por sí ya hay muchas rutas, empresas y camiones ahora súmele otros autobuses, que lo metan por las Torres que ahí no hay camiones y si hay mucha gente que se tiene que trasladar a Tollocan para tomar su transporte”, refirió Alma
La Línea 6 del Mexibús tendrá conexión directa con el Tren Interurbano México–Toluca.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]