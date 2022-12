Divide a IP y Morena impuesto a apps de entrega en Edomex

Toluca, Méx.— Mientras cámaras empresariales como la Coparmex y la Canirac en el Estado de México están a favor de aplicar un impuesto de 1.5% por cada viaje realizado en servicios de entrega de alimentos y bienes a través de apps de delivery —como propuso en el Paquete Fiscal 2023 la Secretaría de Finanzas— los diputados de Morena analizan omitir los cambios por considerar que las ganancias no son significativas para los ingresos del estado y afectaría a los consumidores.

El coordinador de la bancada de Morena, Maurilio Hernández González, consideró que el cobro de impuestos a plataformas digitales de entrega de comida afectaría directamente a los consumidores, por lo que evaluarán que pueda omitirse.

“Finalmente, lo que representa al gobierno del estado, si se aplicara, no sería más allá de 60 millones de pesos que no tienen mayor incidencia en incrementar los ingresos propios, pero sí se corre el riesgo de que ese impuesto o ese pago se cargue al consumidor, es lo que nos preocuparía, se tiene que cuidar el interés del consumidor”, afirmó.

El representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Mauricio Massaud, dijo que el cobro de este impuesto permitiría un piso parejo entre los restaurantes y negocios de comida formales en el estado, frente a la prestación que hacen en estas plataformas, y que significaban una competencia desleal.

“Sí voy a decir que no somos los mejores amigos de las plataformas, son nuestros socios incómodos, sobre todo durante la pandemia, me parece que fueron poco empáticos, pues los costos hablan de 35% o 40% de cobro para los negocios, me parece que entonces [el impuesto] es bueno”, añadió.

De acuerdo con el subsecretario de Ingresos del Gobierno estatal, Jaime Valadez Aldana, no se trata de un nuevo gravamen, sino una ampliación al impuesto que ya se aplica desde 2017, antes exclusivo al traslado privado de personas y ajusta la base para incluir como parte de este servicio, la entrega de bienes de consumo.