Discriminación en Sonora Grill. Copred recopila testimonios de "personas afectadas"

La presidenta del Copred, Geraldina González de la Vega, informó que se recopilan testimonios de "personas afectadas" por la cadena de restaurantes, Sonora Grill Prime, esto, tras la denuncia de discriminación en una de sus sucursales.

En entrevista para MVS Noticias, la titular del Consejo dijo que "han sido muchos los testimonios", refiriéndose a los actos de racismo de la cadena restaurantera.

“Han salido muchos testimonios, inclusive han salido testimonios en redes sociales de personas que han trabajado ahí o que han ido a comer o a tomar una copa ahí y bueno pues todo esto evidentemente abona a esta denuncia”, señaló.

Asimismo, consideró que "el restaurante debe responder una solicitud de información en torno a si recurre a prácticas discriminatorias".

De igual manera, señaló que "el Copred apuesta por la no repetición. Lo más importante es que los restaurantes que tengan políticas discriminatorias las cambien hacia un trato igualitario. No podemos continuar este tipo de prácticas en establecimientos".

Presunta exempleada del Sonora Grill cuenta su experiencia

A través de TikTok la usuaria: @sof.otero relató la experiencia que vivió como empleada del restaurante.

"Yo trabajaba como hostess, que es la persona que te lleva a tu mesa. Y desde el día uno me explicaron que las mesas del balcón estaban reservadas para las personas "con la mejor presentación", porque son las mesas que se ven desde la calle", reveló la joven.

Ante dicha situación, narró que un día le llamaron la atención, pese a que había seguido las ordenes al pie de la letra. "Yo sentaba ahí (en el balcón) a las personas que venían mejor vestidas, más formal, hasta que un día me llamaron la atención... Yo senté a una pareja que venía formal, bien arreglada, y que me pidieron que si podían tener buena vista en el balcón y entonces el gerente me dijo que no debía hacer eso, porque ellos no cumplían con 'los estándares' y entonces me señaló a una pareja y me dijo: 'Mira, ellos, por ejemplo, sí los cumplen'".

"¿Y cuál es la diferencia entre la pareja que yo senté en el balcón y la pareja que el gerente me dijo que sí cumplía los estándares?", pues que quienes yo senté eran morenos, y quien me dijo el gerente que sí cumplía los estándares, que de hecho venían más informales, eran blancos", añadió.

