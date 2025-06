Toluca, Méx.— En comisiones unidas, diputados locales y representantes del Poder Ejecutivo iniciaron el análisis para reformar la Constitución local y extinguir al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), bajo el señalamiento de las bancadas del PAN y PRI de que la medida abonará a la opacidad.

Fueron tres las iniciativas que las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como la de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales analizaron, destacando la postura del Ejecutivo y de los diputados de Morena por eliminar al órgano autónomo, que calificaron como parte de la “burocracia dorada”.

Los funcionarios del gobierno estatal recordaron que su desaparición es un mandato obligatorio de la Federación.

Con ello, aseguraron, se generarán ahorros y se adelgazará la estructura administrativa, puesto que sus funciones, sus recursos y sus servidores pasarán a ser parte del gobierno.

“Muchos servidores no han entendido que en estos tiempos de transformación cada peso que utilizan cuenta y no se deben destinar a gastos innecesarios, el Infoem se ha destacado por viajes lujosos y dispendios, por lo que con su extinción no desaparecen los derechos de transparencia, protección de datos personales y el acceso a la información pública, por el contrario, se fortalecen y se acaba la burocracia dorada que aún existe en el Estado de México”, refirió el morenista Edmundo Luis Valdeña Bastida.

En contraste, la bancada del PRI pidió no desaparecer al institutito y en su lugar, fortalecer sus atribuciones, mientras que la fracción del PAN advirtió que la medida abrirá la puerta a la opacidad, el control político de la información y al debilitamiento de los derechos ciudadanos.

“La transparencia no debe ni puede centralizarse en un sólo poder, menos a una dependencia subordinada al Ejecutivo, ello permitirá al mismo gobierno decidir qué se publica y qué se oculta, además el acceso a la información dejaría de estar a manos de un órgano imparcial y dependería de criterios influenciados quizá en temas políticos”, señaló la panista Krishna Romero Velázquez.

En tanto, el PRD cuestionó la falta de claridad en las iniciativas y pidió garantizar los derechos laborales de los servidores del instituto.