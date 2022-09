Diputados del PAN en Congreso CDMX califican de irresponsable el concierto de Grupo Firme 

Diputados locales del PAN en el Congreso de la Ciudad de México calificaron de irresponsable y sin planeación el concierto que ofreció ayer el Grupo Firme en el Zócalo capitalino.

Lo anterior, dijeron, porque hubo personas desmayadas, riñas, alcohol en el escenario y entre el público, así como actitudes que denigran a la mujer en varias letras de las canciones de la agrupación.

El legislador Federico Döring lamentó la falta de prevención y previsión del ‘supuesto’ concierto gratuito, mismo, dijo, que sólo reflejó la falta de atención y cuidado de la jefa de Gobierno.

“Mientras Claudia Sheinbaum siga gobernando a la Ciudad de México sólo el tiempo libre que le queda después de hacer campaña, seguiremos teniendo eventos mal organizados, mal planeados y basados en una cultura que no acepta gran parte de la sociedad”, apuntó.



Recordó que se presentaron cuestiones caóticas para la seguridad de los capitalinos, sin medidas de protección civil, ni seguridad. En redes sociales se pudo constatar cómo antes de iniciar el concierto, los presentes burlaron la ley y desbordaron la plancha del Zócalo ante los ojos de la autoridad.

"La jefa de Gobierno no estuvo atenta, no supervisó hasta el último detalle y no fue profesional en la realización del evento, simplemente lo utilizó para promoverse en sus redes sociales y dejando a la deriva este evento como lo ha hecho con la Ciudad en los últimos meses por andar corcholateando por el país”, subrayó.

Quieren saber cuánto costó concierto de Grupo Firme

En este sentido, el diputado Aníbal Cañez sostuvo que este tipo de actos debió tener un costo porque “nada es de a gratis”, por lo que instó a la oficina de la Jefatura de Gobierno, así como a la Secretaría de Administración y Finanzas capitalinas, a informar al Congreso CDMX, el presupuesto que se erogó por este concierto.



“Vamos a pedir por la vía de transparencia y desde un Punto de Acuerdo la información de cuánto perdió la CDMX por este concierto, porque bien pudo utilizarse para mejorar las calles, contratar policías, dar más becas o habilitar estancias infantiles”, precisó.

Por último, para Diego Garrido, las letras de una agrupación como Grupo Firme, no son parte de una acción o programa de gobierno, ya que muchas frases van en contra de la dignidad de la mujer.

“Cómo se le ocurre a Sheinbaum festejar insinuaciones que hacen ver a la mujer en segundo plano, esa es la calidad de cultura que busca imponer Morena”, acotó.

