Diputados aceleran ritmo, pero no terminan

Para tratar de desahogar algunos de los 700 instrumentos legislativos que tienen pendientes, diputados locales del Congreso capitalino sesionaron de manera maratónica ayer y hoy prevén repetirlo, pues este día termina el periodo ordinario de sesiones.

A decir de los diputados de oposición, la actual Legislatura vive una parálisis, pues de las 402 iniciativas que han presentado, sólo se han dictaminado 18, es decir, que quedan pendientes 384. A su vez, recalcaron que han presentado 460 puntos de acuerdo, de los cuales quedan pendientes 306.

A pesar de este retraso, en la sesión de ayer se votó a favor de dar 21 prórrogas para analizar iniciativas. Una de esas fue para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la CDMX y de la Ley del Sistema Anticorrupción en materia de paridad de género.

Para el diputado panista Gonzalo Espina, los morenistas no quieren trabajar cuando hay iniciativas o puntos de acuerdo que no favorecen a su grupo o a la jefa de Gobierno: “Cuando los temas no les convienen, buscan tronar las sesiones. Faltan bastantes iniciativas y puntos de acuerdo por dictaminar, más de 400, los cuales no se han podido dictaminar porque recordemos que se fueron de volanteros del Presidente ahora que fue la revocación de mandato y prácticamente la mitad de los diputados pidieron licencia”.

Ante esto, la vicecoordinadora de Morena, Guadalupe Morales, descartó que haya atraso legislativo, pues argumentó que ellos cumplieron con su agenda.

“Lo que teníamos nosotros como agenda legislativa de este año lo cumplimos, hemos cumplido 100% las sesiones del Congreso, hemos visto siempre un espacio vacío en el grupo parlamentario del PAN, mientras Morena sigue trabajando en comisiones”, señaló.

Dijo que algunos de los dictámenes que aprobaron son: la Ley Orgánica del Poder Judicial, la reforma al Instituto Electoral local (IECM); la creación de juzgados laborales; el nombramiento del magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa; la terna de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otros.