El diputado local Pedro Haces Lago señaló que no ve “realista” la regulación a las corridas de toros sin violencia planteada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por lo que anticipó que los taurinos podría meter amparos contra estas nuevas reglas.

En entrevista, aseguró que una corrida de toros no puede durar sólo 10 minutos como lo planteó la mandataria capitalina. “No la veo realista, no coincido, no la comparto porque a fin de cuentas, quien conoce de fondo la fiesta brava, con o sin sangre, sabe que lleva un poco más de tiempo dentro del ruedo, en la interacción entre el toro y el torero”.

En este sentido, adelantó que analizará el dictamen y lo planteado por Brugada Molina para presentar reservas con responsabilidad.

“Hay que estudiar el dictamen como sale de la Comisión, ver cuáles son los riesgos principalmente laborales, económicos y del toro. Porque el tema aquí va en qué si el toro tiene que regresar a su lugar de origen, pues qué va a pasar con él, a fin de cuentas, pues será el sacrificio, no creo que quieran los del Partido Verde poner sus prerrogativas para abrir una fundación de toro bravo”, apuntó.

Recalcó que esta no es una victoria de los antitaurinos ni del Partido Verde y comentó que todo mundo es libre de presentar cualquier recurso jurídico ante cualquier instancia, y “seguramente los taurinos lo harán, lo tendrán que hacer así como los antitaurinos han dado su lucha”.

El diputado taurino recalcó que todas y todos los diputados deben ser muy responsables en este tema para preservar las fuentes de empleo y evitar que los toros de lidia mueran.

Hoy la jefa de Gobierno, Clara Brugada, propuso una regulación de las corridas de toros sin sangre, donde haya la tauromaquia pero sin que el toro muera y sea maltratado.





