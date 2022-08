Diputado del “avioncito” regresa a ocupar su cargo en el Congreso de la CDMX

Carlos Joaquín Fernández Tinoco regresó a ocupar su cargo como diputado local del Congreso de la Ciudad de México.

El legislador priista solicitó licencia tras ser captado jugando al ‘avioncito’ con un chocolate durante la sesión en el pleno en la que se aprobó la reestructuración del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Su incorporación al trabajo legislativo arrancó el pasado 23 de agosto, pero hasta hoy se comunicó a la Comisión Permanente.

“Con fundamento en lo dispuestos por el artículo 15 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, comunico mi reincorporación, con la fecha suscrita, al ejercicio del cargo como diputado propietario a la II Legislatura de este H. cuerpo colegiado”, precisa su comunicado en el que anuncia su reincorporación.



Ahí va el aviooooooooón…. pic.twitter.com/D0dFo3kIGu

— Diputados Out of Context (@DiputadosOut) May 26, 2022