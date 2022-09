Diputado del “ahí viene el avioncito” durante sesión legislativa, “vuela” de la bancada del PRI

El diputado local Carlos Joaquín Fernández Tinoco, quien es recordado por hacer el ‘avioncito’ durante una sesión, anunció su separación del Grupo Parlamentario del PRI.

El legislador dejó claro que no renuncia a su militancia, sino que únicamente deja la bancada por discrepancias de visiones en la forma de hacer política, por ejemplo, dijo, él estaba a favor de crear una Comisión Especial para investigar el desplome en la Línea 12 del Metro, pero el coordinador y vicecoordinador del PRI votaron en contra.

Indicó que, por el momento, no se integrará a otro Grupo Parlamentario, aunque ya lo buscaron, que será diputado sin partido, y que seguirá apoyando la agenda de la alianza ‘Va X México’.



