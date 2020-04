Diputadas exigen cuentas por jueces del caso Abril Pérez

Nos cuentan que las diputadas de Morena Paula Soto y Gabriela Osorio ayer alertaron que los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz, quienes estaban suspendidos por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, pues son investigados por el caso de Abril Pérez, mujer que fue asesinada y cuyo principal sospechoso, su esposo, quedó libre por las decisiones jurídicas de ambos, fueron reincorporados para cubrir guardias por la emergencia sanitaria por Covid-19. Las legisladoras locales pidieron una explicación de cómo va la investigación porque, argumentaron, más allá de la necesidad de tener jueces, se envía un mensaje preocupante en medio de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Sobre esto, desde el Tribunal nos dicen que los jueces no emitirán sentencias, cubren vacantes y la indagatoria está vigente.

El rol de Claudia Sheinbaum

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, ayer tuvo dos personas que lo defendieron. Una, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la otra, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien no tuvo problema en dar argumentos a favor del funcionario federal en dos planos. El primero, sobre los llamados a no hacerle caso, pero sobre todo, defenderlo ante los cuestionamientos de algunos gobernadores que difieren de sus cifras por el coronavirus. Ayer, doña Claudia dijo que los números sobre Covid-19 que muestra su gobierno, aun cuando tengan ligeras diferencias en la forma de presentarlos, están acordados, y de paso les mandó el mensaje de que no anden politizando estos temas y que no cree en eso de un nuevo pacto fiscal.

Edil de Valle de Bravo pide calma por primer caso de Covid-19

El alcalde de Valle de Bravo, el panista Mauricio Osorio, tuvo que salir a emitir mensajes en redes sociales para tranquilizar a la población luego de que se dio a conocer un primer caso positivo de Covid-19. Nos cuentan que la gente comenzó a preocuparse e incluso a tratar de organizar acciones contra la familia de la señora que se contagió del virus. Ante ello, el edil decidió mandar mensajes para calmar a la población y así desarticular actos contra la mujer afectada. Por ello, nos comentan, aprovechó para insistir en las medidas de protección y prevención, sobre todo ahora que se alargará la cuarentena hasta fines del mes de mayo. Por lo pronto se han cerrado los espacios públicos y los negocios, ni se diga.