Tras los hechos violentos registrados en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada local del PAN América Rangel aseguró que no la van a doblegar.

Asimismo, a través de un video difundido en redes sociales, informó que presentará las denuncias correspondientes por estos hechos, pues se cometieron varios delitos como intento de homicidio y sedición.

Recordó que esta violencia se suscitó porque hace dos semanas presentó una iniciativa para prohibir las terapias hormonales y cirugías de cambio de sexo en menores de edad, situación que originó que hoy mujeres transexuales quisieran atentar contra ella ingresando de forma violenta al Congreso local.

“Lo que pasó es completamente inaceptable porque podemos estar a favor o en contra de iniciativas presentadas, pero del ninguna manera podemos permitir que por el simple hecho de discutir una ley se llegue a la violencia”, indicó.

Sostuvo que en una democracia debe existir la libertad para que se debaten todos, absolutamente todos los temas sin presiones y censuras, y mucho menos utilizando la violencia hacia una mujer “que está en clara desventaja física contra quienes se fueron a manifestar hoy”.

Destacó que son unos cuantos los que piden tolerancia, pero son intolerantes, y también, dijo, son unos cuantos los que se quejan de discursos de odio, pero quieren resolver los problemas con odio.

“Quieren imponer una forma de pensar al resto a través de la violencia y eso por supuesto no lo vamos a permitir. Defender a los niños jamás será un discurso de odio, decir la verdad jamás será anti derechos y, les repito, nada, absolutamente nada justifica la violencia”, acotó.

Asimismo, aseguró que esto no se va a quedar así pues va a presentar las acciones legales “contra estos delincuentes porque se cometieron varios delitos”. Por un lado, comentó, hay una tentativa de homicidio y amenazas contra ella y también existe un delito de sedición por atentar contra un Poder de la Ciudad de México, así como daños a la Nación por vandalizar la sede del Congreso.

“Ya tenemos detectadas e identificadas a varias de las personas involucradas y ole daremos todos estos elementos a la Fiscalía y confiamos en que la Fiscalía dará con todos ellos. No puede haber nada ni nadie por encima de la ley, no puede haber privilegios absolutamente para nadie, y que quede claro: están muy equivocados si creen que con esto me van a doblar, como siempre digo, lo buenos somos más”, señaló América Rangel.

Por último, se solidarizó con el personal de resguardo que resultó herido, y agradeció ,os mensajes de apoyo hacia su versiona.