Autoridades federales detuvieron a Sergio Cano Correa, alias D3, de 33 años, líder de una célula de La Familia Michoacana con presencia en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez, Tlalpan y Tláhuac, así como municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl del Estado de México, además de Guerrero y Sinaloa.

La detención de D3 ocurrió en un inmueble en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde también fueron arrestados Patricio Daniel Hernández Ruiz, alias Smog, de 41 años, Paolo Josué Zavala Zavala, de 27 años, y Francisco Javier Valencia Ordoñez, de 34 años.

De acuerdo con las investigaciones, la principal actividad de la célula criminal se centra en el desarrollo de invernaderos de producción, cosecha, distribución y venta de marihuana de diseño a nivel transnacional, con operaciones en Costa Rica y Guatemala.

En una serie de cateos en la alcaldía Iztacalco, los efectivos incautaron un invernadero con mil 153 plantas de marihuana, donde había una báscula digital. En tanto, en la Benito Juárez aseguraron una bodega que tenía paquetes y un costal con 35 kilos de marihuana. Todos los predios fueron asegurados.