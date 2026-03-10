Más Información

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica

Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica

"No, que cada quien decida"; Sheinbaum descarta último llamado a PT y PVEM a reconsiderar y apoyar la reforma electoral

"No, que cada quien decida"; Sheinbaum descarta último llamado a PT y PVEM a reconsiderar y apoyar la reforma electoral

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos

Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

Policías capitalinos capturaron a Adrián David, ciudadano venezolano señalado como presunto integrante de un grupo criminal dedicado al robo de casa habitación a través de la modalidad "La Patrona", relacionado con el atraco a la vivienda de la actriz y cantante, el pasado 26 de octubre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que la célula delictiva también está dedicada al narcomenudeo y la distribución de armas, y cuyo posible líder es , quien fue detenido en compañía de Jhorianna Klismar el pasado lunes 9 de marzo.

La detención se realizó cuando policías en campo realizaban recorridos por la calle Anconitanos, de la colonia Primera Victoria, donde observaron Adrian David a bordo de una motocicleta.

Lee también

El sujeto, al ver a los oficiales lanzó al piso una bolsa e intento huir, sin embargo fue interceptado por los uniformados.

Luego de una revisión le encontraron 183 bolsas con aparente marihuana, 96 dosis de una sustancia similar a la cocaína en piedra, 14 cartuchos útiles, dinero en efectivo, un celular y la motocicleta color negro con franjas verdes.

Por lo anterior, el sospechoso fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

La SSC afirmó que Adrián David posiblemente participó en el robo a la vivienda de Susana Zabaleta, en la colonia Chimalistac, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]