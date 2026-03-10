Más Información
Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”
Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica
"No, que cada quien decida"; Sheinbaum descarta último llamado a PT y PVEM a reconsiderar y apoyar la reforma electoral
Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla
Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos
Policías capitalinos capturaron a Adrián David, ciudadano venezolano señalado como presunto integrante de un grupo criminal dedicado al robo de casa habitación a través de la modalidad "La Patrona", relacionado con el atraco a la vivienda de la actriz y cantante Susana Zabaleta, el pasado 26 de octubre.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que la célula delictiva también está dedicada al narcomenudeo y la distribución de armas, y cuyo posible líder es Ronny Antonio, alias “El Ronny”, quien fue detenido en compañía de Jhorianna Klismar el pasado lunes 9 de marzo.
La detención se realizó cuando policías en campo realizaban recorridos por la calle Anconitanos, de la colonia Primera Victoria, donde observaron Adrian David a bordo de una motocicleta.
Lee también Persisten daños en edificio del Gobierno de CDMX tras disturbios del 8M; vidrios rotos y vallas siguen en la zona
El sujeto, al ver a los oficiales lanzó al piso una bolsa e intento huir, sin embargo fue interceptado por los uniformados.
Luego de una revisión le encontraron 183 bolsas con aparente marihuana, 96 dosis de una sustancia similar a la cocaína en piedra, 14 cartuchos útiles, dinero en efectivo, un celular y la motocicleta color negro con franjas verdes.
Por lo anterior, el sospechoso fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
La SSC afirmó que Adrián David posiblemente participó en el robo a la vivienda de Susana Zabaleta, en la colonia Chimalistac, en la alcaldía Álvaro Obregón.
Hallan sin vida al último trabajador en edificio colapsado en Calzada San Antonio Abad; suman tres fallecidos
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]